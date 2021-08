"Mein Date, mein bester Freund & Ich": Sie sind die Finalistinnen und Finalisten

Nicht immer war es für die fünf Single-Frauen, ihre besten Freunde und ihre Love Couples bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" einfach. Sie mussten so manche Versuchung meistern, überstanden kleine und große Auseinandersetzungen und ließen die Funken sprühen. Nun stehen sie im Finale der SAT.1-Datingshow.

Hier siehst du im Überblick, welche Kandidat:innen als Finalistinnen und Finalisten noch dabei ist:

Im Clip: Das erwartet dich im Finale heute Abend

Wer sind die Gewinner:innen?

Im Finale von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" entscheidet sich am 2. August 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, welches Freunde-Duo mit einem der Single-Männer zu den Gewinner:innen der Show gekürt wird. Aber worüber dürfen sich die Siegerin, ihr bester Freund und ihr Love Couple eigentlich freuen?

Die Gewinnerin und der Single-Mann bekommen bestenfalls die große Liebe als Preis. Denn was könnte für die beiden schöner sein, als sich in der Show wirklich zu verlieben? Der siegreiche Kuppler, also der beste Freund der Frau, darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Ob er das Geld wohl mit den anderen beiden teilt?

