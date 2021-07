Mein Date, mein bester Freund & Ich

Maria & Steven: "Wir haben rumgemacht, gib es zu jetzt!"

Maria hat ihren besten Freund Steven auf einem Festival kennengelernt. Dort hat die 36-Jährige zuerst die volle Flirt-Offensive aufgefahren, um dann zu erkennen, dass Steven schwul ist. Darüber, was beim Kennenlernen der besten Freunde wirklich lief, herrscht Uneinigkeit. "Wir haben rumgemacht, gib es zu jetzt", fordert Maria Steven, der nur müde lächelt, auf. Oha! So oder so: Die beiden sind heute beste Freundin und bester Freund und suchen bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" nach der großen Liebe für Maria. Im Clip siehst du, welchen Mann sich Steven für Maria wünscht.