Amor hat seine Pfeile bereits gezückt: Heute geht es um 20:15 Uhr in SAT.1 los mit Folge 1 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich". Neben einem ersten Kennenlernen der Kandidat:innen und romantischen Dates kommt es auch schon zur ersten Nominierung. Was passiert in der ersten Sendung?