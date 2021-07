Keine Harmonie mit den anderen Kandidat:innen

Kurz nach Sandys und Pascals Auszug bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" rotiert in Single-Mann Keno das Gedankenkarussell. Möchte er noch weiter in der Villa bleiben und sein Love Couple Colleen näher kennenlernen? Der 29-Jährige sucht das Gespräch mit Colleens bestem Freund Gino.

"Meine Intention ist, wenn es mit ihr nicht harmoniert und cool ist, dann ist die Aufgabe schon erledigt", schüttet Keno dem 30-jährigen Kölner sein Herz aus. Mit Colleen würde es seiner Ansicht nach nicht matchen und in der Show eine andere Frau auszuwählen ist für die Männer leider nicht möglich. "Ihr habt nichts zu sagen quasi", lacht Gino, versteht aber genau, was Keno meint.

Im Clip: Hat Keno kein Interesse an Colleen?

Die Verkündung des Ausstiegs

Wenige Zeit später bittet Keno die anderen Kandidatinnen und Kandidaten in der Villa zum Pool. Er hat etwas zu verkünden. "Ich wusste nicht, was auf dieser Reise auf mich zukommen wird", beginnt der Dürener seine Ansprache, "Ich habe für mich entschieden, der Vibe hier im Haus, ich bin nicht richtig angekommen."

Seiner Ansicht nach hätten die anderen seinen ruhigen und zurückhaltenden Charakter nicht respektiert. Da es auch mit Colleen nicht perfekt gepasst hat, endet das Abenteuer von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" für Keno. "Im Haus zu bleiben macht für mich wenig Sinn. Deshalb habe ich gesagt, ich werde das Haus lieber verlassen. Damit bin ich voll im Reinen", fasst er seine Entscheidung vor den anderen noch einmal zusammen.

Kenos Auszug ist für Colleen schwierig

Doch was sagt eigentlich Colleen zu Kenos freiwilligem Auszug? Die 26-jährige Psychologie-Studentin ist enttäuscht: "Das ist schon schwierig. Ich bin ja jetzt entcouplet." Gut, dass in Folge 2 bald Sebastian an die Seite der Kölnerin wechselt. Der Koch und Fleisch-Sommelier bändelte zuvor mit Joanna an, entdeckte aber im Laufe der Zeit seine Anziehung zu Colleen.

Na, wie das wohl noch weitergeht? Das erfährst du bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" kommenden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

