Mein Date, mein bester Freund & Ich

Keno wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe

Keno Rüst ist Kandidat bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich". Doch der Reality-Star kommt nicht bei jedem gut an. Erfahre hier, was David ihm vorwirft und was der 29-Jährige dazu zu sagen hat.