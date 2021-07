David nimmt Keno seine guten Absichten nicht ab

Heute Abend um 20:15 Uhr läuft Folge 2 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" in SAT.1 und auf Joyn. Single-Mann Keno musste sich in der letzten Sendung so einige Vorwürfe von den anderen Kandidat:innen – allen voran von Single-Frau Joannas bestem Freund David – anhören.

David denkt, dass der 29-Jährige fake sei und hält mit seiner negativen Meinung über ihn nicht hinterm Berg. "Der sieht das nur als Bühne, als Show", versucht David die 26-jährige Colleen, mit der Keno ein Love Couple bildet, von seiner Ansicht zu überzeugen.

Zuvor hatte sich Keno in der Villa von Colleen räumlich ferngehalten und wäre – angeblich – auch im Gespräch abweisend zu der Psychologie-Studentin gewesen. Daran, dass der Dürener in der SAT.1-Datingshow wirklich seine Traumfrau sucht, kann David nicht glauben. Aber was sagt der Beschuldigte selbst eigentlich zu den Fake-Vorwürfen?

Im Clip: Hat Keno kein Interesse an Colleen?

Erklärung für das Verhalten

Wenn es nach Keno geht, gibt es eine ganz einfache Erklärung für sein Verhalten bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich": Schüchternheit. Sobald ihm eine Frau optisch und charakterlich gefalle, wäre der 29-Jährige weniger der Typ, direkt ranzugehen und seine Zuneigung zu zeigen.

Wie er in der Show erzählt, habe er mit seinem Love Couple Colleen darüber gesprochen. Auf der Suche nach der großen Liebe scheint Keno also sehr wohl zu sein. Wie geduldig sein Love Couple mit seiner Zurückhaltung umgehen kann, stellt sich aber erst heraus.

Kenos Reaktion siehst du in Folge 2 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich"

Es ist soweit: Heute kommt Folge 2 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" - Tränen, Krisen und Fake-Vorwürfe inklusive. Wie reagiert Keno Rüst auf Davids Worte? Und kann er die Frauen doch noch von seinen Absichten überzeugen? Wie das Drama um Keno weitergeht, erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1, auf Joyn oder online und kostenlos im Livestream.

Das könnte dich auch interessieren: