Micha hat sofort großes Interesse an Maria

Micha geht selbstbewusst zu "Mein Date, mein bester Freund & Ich". Der 23-Jährige ist Fußballer und glaubt: "Als Fußballer kann man sich natürlich in die Herzen der Frauen spielen." Oder spielen sich vielmehr die Frauen in die Herzen der Kicker? Denn bei der 36-jährigen Maria und Micha sprühen in der Villa auf Teneriffa sofort die Funken.

"Maria ist wirklich on fire. Aber gerade das gefällt mir, weil ich selbst auch on fire bin. Das ist schon überragend, ja, gefällt mir auf jeden Fall", schwärmt der Koblenzer von seinem Love Couple. Mit Champagner stoßen die beiden aufeinander an. Die ausgelassene Stimmung kann nicht einmal Michas Frage nach Marias Alter trüben. Die rassige Brünette lacht nur und sagt: "Ich bin forever 25."

Später kommt es am Pool sogar zum ersten näheren Körperkontakt zwischen den beiden, denn: Der muskulöse Micha hebt sein Date kurzerhand hoch und wirft Maria ins kühle Nass. Natürlich springt der 23-Jährige auch direkt selbst hinterher und genießt im Wasser den Anblick der hübschen Influencerin.

Im Clip: Maria und ihr bester Freund Steven stellen sich vor

So gut lief ihr Date mit Marc

Oh, oh, Micha! Maria geht auf ein Date mit Single-Mann Marc. Der 37-jährige Strahlemann ist seit einem Jahr Single und weiß eigentlich gar nicht, woran es liegt. Beim Date am Pool in Bikini und Badehose läuft es zwischen den beiden ab der ersten Sekunde bestens.

"Wow, sie hat Kurven, sie sieht Hammer aus", lobt Marc sein Date. Die beiden haben schnell eine Gemeinsamkeit gefunden: Sie haben die gleichen Zähne. "Cheers to that, auf unsere Zähne", freut sich der 37-Jährige und stößt mit der temperamentvollen Maria an.

Ernüchterung gibt es erst, als Maria verrät, dass in der Villa schon ein Mann auf sie wartet. "Es erweckt den Tiger so ein bisschen in mir, die Angriffslust. Ich werde darum kämpfen", lässt sich Marc erst einmal nicht entmutigen.

Klare Entscheidung für Micha

Entscheidung. Wer darf als Marias Love Couple in der Villa bleiben? Ist es Jungspund Micha oder doch der ruhige Marc? Die 36-Jährige hat bei der Männer-Auswahl zwar die Unterstützung ihres besten Freundes Steven, doch am Ende muss sie ihre Wahl selbst treffen. Maria bittet beide Männer zu sich.

"Du bist gestern reingekommen und wir haben direkt Spaß gehabt. Es hat gevibed ohne Ende", richtet die Umworbene ihr Wort an Micha, "Ich finde an dir besonders schön, dass du mir viel Aufmerksamkeit gibst. Denn das brauche ich, das weißt du. Du zeigst mir deine Gefühle und die sind ernst gemeint." Und auch für Marc hat sie nur lobende Worte übrig: "Du bist ein wirklich, wirklich cooler Mensch!" Trotzdem sei Maria nicht ganz klar, ob es auch vonseiten des 37-Jährigen gepasst hätte.

Entsprechend fällt auch Marias Wahl aus: "Ich entscheide mich heute für jemanden, mit dem ich mir sicher bin." Micha darf sich freuen. Er ist weiter als Marias Love Couple dabei und kann ihr Herz erobern. Marc dagegen ist raus.

Keine Entspannung

Doch Micha kann sich nicht gänzlich entspannen. Schließlich kann es sein, dass Steven noch weitere Männer für seine beste Freundin Maria auswählt und es bei dem ein oder anderen Mann und ihr funkt, sodass sie diesen dem Fußballer vorzieht.

Wie geht es für Micha und Maria bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" weiter? Das erfährst du kommenden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: