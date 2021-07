Auseinandersetzung mit Gino und Colleen

Joannas bester Freund David hat Temperament. Und Temperament. Und noch mehr Temperament. Der 32-Jährige geriet in Folge 1 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" bereits mit dem mittlerweile freiwillig ausgeschiedenen Keno aneinander. Der Grund dafür: David warf dem Dürener vor, fake und nicht auf der Suche nach der wahren Liebe zu sein.

In der zweiten Sendung gerät ein anderes Freunde-Duo in Davids Visier. Der Kölner glaubt, dass Colleen und Gino in der SAT.1-Datingshow ein falsches Spiel spielen würden. Das macht er auch daran fest, dass Single-Mann Sebastian scheinbar urplötzlich von Joanna zu Colleen wechselt und nun mit der 26-Jährigen ein Love Couple bildet.

Sebastian mischt sich ein

Im Streit zwischen Colleen, Gino und David spielt auch Sebastian eine entscheidende Rolle. Der Koch und Fleisch-Sommelier verrät den Kandidat:innen: "Davids beste Freundin hat zu mir gesagt, dass er hier eine Show machen will, damit er fame wird."

Blöd nur, dass auch der Kölner Sebastians Aussage mitbekommen hat. David ist von seiner besten Freundin Joanna mehr als nur enttäuscht. Der 32-Jährige habe sich für Joanna eingesetzt und hätte sie lediglich verteidigen wollen. Dem Vorwurf, er wäre nur für den Fame in der Sendung, widerspricht er vehement.

Diese geballte Ladung an Emotionen löst solch einen großen Streit bei Joanna und David aus, dass Letzterer sogar verkündet: "Wir gehen morgen freiwillig."

Tränenreiche Versöhnung

Zum freiwilligen Ausstieg der beiden soll es nicht kommen. Denn nach vielen Tränen und einer nächtlichen Aussprache haben Joanna und David wieder zueinander gefunden. Alles war nur ein Missverständnis, denn der Kölner hat zwar tatsächlich gesagt, dass er seine Teilnahme bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" nutzen will, das war aber ganz anders gemeint.

"Wenn ich sage, ich nutze diese Show, dann um südländischen Männern oder Fußballern eine Stimme zu geben, die sich nicht outen können", erläutert David seiner besten Freundin. Diese versteht nun, was der Personal-Abteilungsleiter die ganze Zeit über meinte. Ihre Freundschaft bleibt also weiter bestehen.

Wie es für Joanna und David bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" weitergeht, siehst du kommenden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

