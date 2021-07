Colleen weint bittere Tränen

Das Abenteuer von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" hat gerade erst begonnen. Für Single-Frau Colleen scheint die Zeit in der Villa auf Teneriffa schon jetzt nicht einfach zu sein. Die Preview von Folge 2 lässt vermuten, dass die Psychologie-Studentin und ihr bester Freund Gino von David, der Joanna bei der Männer-Suche unterstützt, angegriffen wird.

"Wegen solchen Leuten gibt es Trouble, Alter, wegen solchen Leuten!", scheint David den beiden an den Kopf zu werfen. Oder meint er ein ganz anderes Freunde-Duo? Klar ist jedenfalls: An Colleen geht die emotional aufgeheizte Situation nicht spurlos vorüber. Die 26-Jährige beginnt zu weinen.

Im Clip: Preview zu Folge 2 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich"

Mehr Männer für Maria und Joanna

Bei Maria und Joanna geht es indes ruhiger und angenehmer zu. Die beiden Ladys bekommen Nachschub an der Männer-Front. Ob sich Maria nun doch gegen ihr Love Couple Micha und für einen anderen Mann entscheidet, wird sich erst zeigen. Dasselbe gilt natürlich für Joanna, die aktuell Fleisch-Sommelier Sebastian datet.

Wie es für die Frauen, ihre besten Freunde und die Single-Männer bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" weitergeht, erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1, auf Joyn oder online und kostenlos im Livestream.

Wer muss die Villa von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" in Folge 2 verlassen?

Neue Single-Männer, Tränen und Streit - in Folge 2 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" geht es turbulent zu. Doch welches Freunde-Duo kann sich am Ende durchsetzen und wer muss die Dating Show verlassen? Du möchtest mehr darüber erfahren, wer die Villa verlassen musste und was zum Rauswurf von Sandy, Pascal, Bobby und Co. führte? Alle Infos zu vergangenen Exits und der nächsten Entscheidung findest du hier.

Das könnte dich auch interessieren: