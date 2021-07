Kein Traummann für Lela an der Supermarktkasse

"Mein Date, mein bester Freund & Ich"-Kandidatin Lela hatte lange einen Traum: Sie wollte ihren Partner fürs Leben an der Supermarktkasse kennenlernen. Doch davon hat sie sich mittlerweile verabschiedet. In der SAT.1-Datingshow verlässt sie sich bei der Männersuche ganz auf ihren besten Freund Nik.

Der schwule Marketing Manager ist selbst Single und weiß genau, wie Lelas Traummann sein muss: "Der Mann sollte loyal sein und mit beiden Beinen im Leben stehen." Das sollten die Single-Männer doch hinkriegen, oder?

Im Clip: Dürfen Homosexuelle eigentlich "Schwuchtel" sagen?

Findet auch Nik die große Liebe?

In erster Linie will der 24-jährige Nik bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" natürlich Lelas große Liebe finden. Doch auch er selbst kann sich durchaus vorstellen, sich in einen der besten Freunde in der Villa zu verlieben.

Ob bei Lela und einem der Männer der Funke überspringt und ob Nik tatsächlich mit einem der besten Freunde anbändelt, siehst du nächsten Montag um 20:15 Uhr bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" in SAT.1 und auf Joyn.

