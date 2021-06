"Mein Date, mein bester Freund & Ich": Das ist Pascal Büchel

Pascal Büchel ist bekannt aus "Prince Charming", in der er 2020 Kandidat war. Heute ist Pascal immer noch Single – in der neuen Dating-Show "Mein Date, mein bester Freund & Ich" ist er aber nicht auf der Suche nach der großen Liebe für sich, sondern für seine beste Freundin Sandy (33). Der 29-Jährige wohnt in Wien und arbeitet als Eventmanager.

Pascal Büchel berät als bester Freund

Bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" sucht Pascal den richtigen Partner für seine Freundin Sandy. Die beiden haben sich während eines Sommersaison-Jobs in Salzburg kennengelernt. Pascal glaubt, dass es für Sandy von Vorteil ist, wenn er ihr bei der Partnersuche hilft. Denn: "Man merkt: Sandy blüht in meiner Gegenwart auf und kommt aus sich heraus. Sie hat introvertierte Züge, mit mir ist sie aber extrovertiert. Sie tut sich leichter auf andere zuzugehen, wenn ich dabei bin. Und ich sage ihr alles wie es ist, ich beschönige da nichts."

Sandy hat in ihrem Liebesleben wohl schon einige Auf-und-Abs erlebt – hier soll ihr Pascal helfen, nicht wieder auf den "Typ Arschloch" hereinzufallen. Und wer weiß, bei der Show gibt es ja noch mehrere schwule beste Freunde – vielleicht lernt ja auch Pascal seine große Liebe kennen?

Über den Gewinn von 50.000 Euro als Hauptpreis würde sich Pascal Büchel auf alle Fälle freuen. Er könnte damit seinen 30. Geburtstag finanzieren und eine Eurotrain-Reise durch Europa machen. Und seine beste Freundin Sandy würde sich von dem Gewinn gerne eine Schönheits-OP leisten.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich": ab 5. Juli 2021 immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und hier im Livestream. Alle ganzen Folgen kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der Wiederholung auf sat1.de ansehen.