Bussi, Baby! Bei Chethrin und Alan geht es heiß her!

"Für Alan und mich ist es ziemlich schwer, die Finger voneinander zu lassen", verkündet Chethrin Schulze in Folge 4 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich". Nanu? Chethrins Angebeteter Alan Wey war doch gerade noch ein Love Couple mit Claudia? Stimmt, doch nach der Trennung in der letzten Sendung scheint es bei dem Schweizer und der hübschen 29-Jährigen schnell zu gehen.

Auch der erste Kuss ist bei Chethrin und Alan schon gefallen, wie die Preview auf die heutige Show verrät. Aber sieh doch am besten mal selbst, was dich um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn erwartet.

Im Clip: Die Love Couples gehen auf Tuchfühlung

Den anderen geht es bei Chethrin und Alan zu schnell

Nicht bei allen anderen Kandidat:innen löst die neue Verbindung von Chethrin und Alan Jubelstürme aus. Da ist natürlich die enttäuschte Claudia, die für sich noch einmal feststellt: "Meine Einstellung für dieses Projekt war natürlich die Liebe meines Lebens zu finden."

Aber auch Chethrins bester Freund Patrick ist nicht wirklich begeistert von der Eroberung der Influencerin. "Ich bin ganz, ganz ehrlich", sagt er im Gespräch mit den anderen, "Ich bin mir bei dem einfach nicht zu 100 Prozent sicher." Oha! Ob das noch zu Streit zwischen ihm und der Frischverliebten führen wird?

Das erfährst du natürlich heute Abend bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Viel Spaß!

Das könnte dich auch interessieren: