Chethrin Schulze: "Wenn ich einen Typen haben will, kann ich mir den auch nehmen!"

Aufgepasst, Ladys! In Folge 3 von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" macht sich die Konkurrenz bereit: Chethrin Schulze zieht mit ihrem besten Freund Patrick in die Villa auf Teneriffa. Die hübsche Influencerin darf kurz nach ihrem Einzug auf ein Date mit Marc. Obwohl es gut zu laufen scheint, dürfte Chethrin auch ein Auge auf Claudias Love Couple Alan geworfen haben.

"Er ist wirklich ein Gentleman, aber ich kann nicht sagen, ob ich mein Auge nicht irgendwo anders ein bisschen rumschweifen lasse", überlegt die 29-Jährige im Gespräch mit ihrem besten Freund laut. Nachdem Joanna ihr Single-Mann Alan vorgestellt hat, ist Chethrin hin und weg. Und das, obwohl Claudia sie mit den Worten "Finger weg!" in die Schranken weist.

Ob das noch zu einer Auseinandersetzung führt? Chethrin dürfte jedenfalls kein Problem damit haben, im Kampf um den Mann die Krallen auszufahren. Sie sagt: "Wenn ich einen Typen haben will, kann ich mir den auch nehmen!" Heute Abend um 20:15 Uhr erfährst du, ob sich die 29-Jährige tatsächlich den hübschen Alan schnappt oder ob dieser Claudia bereits gänzlich verfallen ist.

Im Clip: Die Preview auf Folge 3

Frühlingsgefühle bei den Kandidat:innen

Bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten geht es beschaulicher zu. Joanna und Michi kuscheln am Pool, Sebastian versinkt laut eigener Aussage fast in den Augen von Colleen und Micha glaubt, in Maria seine Seelenverwandte gefunden zu haben.

Doch macht das Drama vor den momentan so glücklichen Paaren Halt oder kommt es auch bei ihnen bald zu ersten Krisen? Das erfährst du kommenden Montag um 20:15 Uhr bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" in SAT.1 und auf Joyn.

