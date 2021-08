"Mein Date, mein bester Freund & Ich": Sie haben gewonnen

Die Gewinner:innen der ersten Staffel von "Mein Date, mein bester Freund & Ich" heißen Lela, Nik und Mo. Single-Frau Lela siegt gemeinsam mit ihrem besten Freund Nik und ihrem Love Couple Mo.

Zwar zogen die Mannheimerin und ihr bester Freund erst später in die Villa auf Teneriffa, ihre Siegchancen sollte das aber nicht schmälern. Nik darf sich nun über das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen, das er mit Lela teilen will.

Ob die 26-jährige Lela in Mo die große Liebe gefunden hat, wird sich erst noch herausstellen. Wieder in Deutschland wollen sich die beiden erst einmal näher kennenlernen und sehen, ob eine Beziehung aus ihrer gegenseitigen Zuneigung entsteht.

Im Clip: Best-Of Folge 5

Lela und Mo schlagen Maria und Micha

Lange sah es so aus, als könnten Maria und Micha Lela und Mo den Sieg noch streitig machen. Die 36-Jährige stand mit ihrem Love Couple ebenso noch bis zum Schluss im Finale, während die anderen Kandidat:innen bereits vorher nach und nach ausschieden. Bei einem letzten Spiel entschieden nur die Zusammenarbeit und die Schnelligkeit der Paare über Sieg oder Niederlage.

Mit einem Quäntchen Glück konnten sich Lela und Mo gegen ihre starke Konkurrenz durchsetzen. Am Meer wartete bereits Nik auf sie und freute sich unglaublich, als seine beste Freundin als Siegerin zu ihm kam. Steven, der als Marias bester Freund auf sie und ihr Love Couple Micha wartete, war zwar traurig, freute sich aber ebenso für seinen guten Freund Nik.

