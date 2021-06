Acht Frauen suchen in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Aber, das ist das besondere an "Mein Date, mein bester Freund & ich", dabei kriegen sie Unterstützung von ihren schwulen besten Freunden. Gemeinsam ziehen die Freunde-Duos in eine Luxusvilla auf der kanarischen Insel Teneriffa. Hier beginnt das große Daten mit interessanten Single-Männern – aber die besten Freunde haben ein Mitspracherecht bei der Partnerwahl. In jeder Folge muss ein Freunde-Duo gehen. Wer übrig bleibt, kann sich über ein Preisgeld und die große Liebe freuen.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" im TV oder Stream ansehen

Die neue Dating-Show läuft immer montags ab 5. Juli in SAT.1. Du kannst dir die Folgen also im TV ansehen. Gleichzeitig findest du aber auch auf sat1.de einen Livestream, wo du "Mein Date, mein bester Freund & ich" online verfolgen kannst. Auch über Joyn kannst du die Folgen im Livestream kostenlos verfolgen.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Ganze Folge als Wiederholung ansehen

Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem, denn du kannst hier natürlich die ganzen Folgen nach TV-Ausstrahlung kostenlos online als Wiederholung ansehen. Die Highlights jeder Folge findest du natürlich ebenso, wenn du dich schnell informieren willst. In der Show "Mein Date, mein bester Freund & ich" muss in jeder Folge ein Freunde-Duo gehen. Natürlich kannst du dich auch im Schnelldurchgang darüber informieren, wer raus ist.