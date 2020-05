Marc wurde das Heimwerken von seinem Vater Wolf-Dieter in die Wiege gelegt. Das Vater-Sohn Team kämpfe sich bei "Mit Nagel und Köpfchen" von Woche zu Woche an die Spitze. Neben ihren handwerklichen Fähigkeiten haben die beiden bei den vielen Challenges vor allem in den Bereichen Dekoration und Kreativität viel Neues dazugelernt. Am Ende war die Jury überzeugt, dass Marc und Wolf-Dieter das beste Handwerkerduo Deutschlands sind.

Marc & Wolf-Dieter gewinnen 10.000 € und erhalten von CREATE! by Obi 15.000 € sowie die Chance ein Produkt zu designen.

Wie das aussieht seht ihr hier, auf CREATE by Obi. (Werbung)