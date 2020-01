Plus-Size-Model Daniel Schneider ist Coach

Heilerziehungspfleger, Body-Positivity-Aktivist und Plus-Size-Model: Daniel Schneider (36, Müllheim bei Freiburg) ist heute im Gleichgewicht mit sich und seinem Körper. Lange Zeit kämpfte er mit Selbstzweifeln wegen seines Übergewichts und versuchte, seine vermeintlichen körperlichen Unzulänglichkeiten zu kaschieren und verhüllen.

Er kennt viele der Unsicherheiten, die Männer meist still mit sich herumtragen und möchte deshalb insbesondere den männlichen Teilnehmern des SAT.1-Body-Positivity-Experiments "No Body is perfect" (ab Montag, 13. Januar 2020, 20:15 Uhr) zeigen, dass es nicht nur eine einzige richtige Art gibt, ein Mann zu sein.

"Liebt euch und das Leben"

Daniel Schneider wurde lange von Selbstzweifeln geplagt: "Es macht mich heute regelrecht wütend, wenn ich überlege, wieviel Lebenszeit ich vergeudet habe dafür, mich für meinen Körper zu schämen, mich unglaublich schlecht zu fühlen und was ich dadurch alles verpasst habe."

Heute kann sich Daniel selbst akzeptieren: "Jetzt weiß ich ganz genau, wie unnötig das war, denn man nimmt mich nicht nur wegen meines Körpers wahr, sondern wegen mir als Menschen mit allem was dazugehört. Das ist so viel mehr als nur mein Körper. Und leider habe ich schmerzlich erfahren müssen, wie schnell dieses eine Leben, das wir haben, vorbei sein kann."

Daniel hat eine wichtige Botschaft: "Genießt es, versteckt euch nicht und liebt euch und das Leben. Wir haben nur eins und das sollten wir nicht verschwenden mit Selbsthass."

Body-Positivity bei "No Body is perfect"

Das Außergewöhnliche bei "No Body is perfect": Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert, Tanzpädagogin und Coach Sandra Wurster, Fotografin und Curvy-Model Silvana Denker und Plus-Size-Model Daniel Schneider – alle vier Coaches sind nackt, lediglich farbenfrohe Bodypaintings zieren ihre Körper.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich die Lebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen steigert, wenn er sich durchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbst mehr Zeit mit seinem eigenen nackten Körper verbringt.* Um den Teilnehmern des Experiments das Vertrauen und den Glauben an die eigene körperliche Attraktivität zurückzugeben (Body-Positivity), führen die vier Coaches sie in vier Tagen auf der griechischen Insel Mykonos durch verschiedene Herausforderungen.

Ziel ist es, dass alle Teilnehmer am Ende der Woche sich selbst so annehmen, wie sie sind, um dann am "Naked Beach" alle Hüllen fallen lassen zu können. Kann man in vier Tagen tatsächlich lernen, sich selbst zu lieben?

*Dr. Keon West / Goldsmiths, University of London (2017): "Naked and Unashamed: Investigations and Applications of the Effects of Naturist Activities on Body Image, Self-Esteem, and Life Satisfaction."

"No Body is perfect – Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1

Produziert wird "No Body is perfect" für SAT.1 von der TRESOR TV Produktions GmbH. Es basiert auf dem englischen Format "Naked Beach" (produziert von Barefaced TV) auf Channel 4.