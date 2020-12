Der Schauspieler ersetzt Hardy Krüger Jr., der leider aufgrund einer Verletzung von der weiteren Teilnahme bei #PrettyinPlüsch absehen muss. Sänger Oli.P nimmt als Gastjuror neben Sarah Lombardi und Hans Sigl Platz. Welches Duett kann Jury und Zuschauer mit seiner Performance am meisten begeistern? Welche Weltklasse-Gesangsstimme hinter den Puppen überrascht nach Spice Girl Melanie C, die sich am Ende der ersten Show als Stimme der Plüsch-Diva Francesca de Rossi zu erkennen gab?

Im Clip: Liebe auf den ersten Blick: Kevin und Jessica

Das sind die fünf verrückten Promi-Puppen-Duette, die noch im Rennen sind: MareileHöppner singt mit Plüsch-Gentleman Harry Love. Janine Kunze tönt mit Grummel Werner Edel. Jessica Paszka performt an der Seite von Lauch Kevin Puerro. Massimo Sinató rockt mit Einhorn Didi Rakete die Bühne. Nachrücker Jimi Blue Ochsenknecht will mit Plüsch-Maki Polly verzaubern.

"Pretty in Plüsch" kurz erklärt:

In der schrägsten Gesangsshow Deutschlands "Pretty in Plüsch" treten verrückte Promi-Puppen-Duos in einem Wettbewerb um das beste Gesangs-Duett an.

Die Duette bestehen aus einem Prominenten, der nicht für seine Sing-Stimme bekannt ist, und einer Plüsch-Puppe, die den Profi-Sänger im Duo darstellt.

Hinter jeder Puppe steckt ein Weltklasse-Sänger, der dem Plüsch-Star seine Gesangsstimme leiht.

Die Jury bestimmt nach allen Auftritten ihr Lieblings-Duett, das automatisch in der nächsten Show ist.

Das Duett mit den wenigsten Zuschauer-Anrufen scheidet am Ende aus und die Star-Gesangsstimme der Puppe zeigt sich zum ersten Mal dem Publikum.

Moderatorin Michelle Hunziker führt durch die Show. #Pretty in Plüsch ist eine Eigenentwicklung von EndemolShine Germany und wird live in Köln produziert.

"Pretty in Plüsch" barrierefrei für alle: SAT.1 bietet zu allen vier Shows Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es hier.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" am Freitag, 4. Dezember 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

