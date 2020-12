Auch in der zweiten Folge wird die Jury um einen Experten reicher: Oli P. wird die Promi-Plüsch-Paarungen ins Visier nehmen. Welches Duo kann den Entertainment-Profi überzeugen?

Im Clip: Das erste Duett ist raus

Fünf Duos müssen Oli P. beeindrucken

In der schrägsten Gesangsshow Deutschland müssen die Promi-Plüsch-Paarungen auf der "Pretty in Plüsch"-Bühne die Jury und die Zuschauer begeistern. Egal, ob als Schauspieler, Musiker oder Moderator – der Entertainment Profi Oli P. ist im Rampenlicht zu Hause und kann den Duett-Paaren wertvolle Tipps mitgeben.

Diese Duett-Paarungen stehen bei "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" auf der Bühne.

Biographie und Karriere

Oliver Petszokat wurde am 10. August 1978 in Berlin geboren.

Seine TV-Karriere begann 1996 bei der Soap "Alle zusammen".

Mit der Rolle des kleines Ganoven Ricky in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" stieg er 1998 schnell zum Mädchenschwarm auf und konnte sich 2003 die Hauptrolle im Kinofilm "Motown" sichern. Auch als Moderator konnte sich der Berliner beweisen, so führte er unter anderem 2005 zusammen mit Ruth Moschner und Jochen Bendel durch die SAT.1-Sendung "Big Brother".

Zur Musik kam Oli P. als Quereinsteiger aus dem TV-Geschäft. Im Herbst 1998 veröffentlichte er mit Sängerin Tina Frank seine dritte Single, eine gerappte Coverversion des Hits "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer. In Deutschland erhielt die Single eine dreifach Platin-Schallplatte für über 1,5 Millionen verkaufter Einheiten.

Welche Expertise er den Promi-Plüsch Paarungen bei "Pretty in Plüsch" mitgeben wird, erfahrt ihr am 4. Dezember 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.