Ab dem 27. November stellen sich sechs Puppen und sechs Promis der Herausforderung live auf der "Pretty in Plüsch"-Bühne zu performen. Die schrägste Gesangsshow Deutschlands läuft immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1. Du hast keinen Fernseher in greifbarer Nähe? Kein Problem. Mit dem SAT.1-Livestream verpasst du trotzdem nichts. Hier erfährst du, wo du ihn findest.