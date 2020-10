Das gibt es nur bei der einzigartigen Gesangsshow "Pretty in Plüsch": Vier Wochen lang sind die Puppen die Profis und nehmen sechs Promis an die Hand und mit auf die Live-Bühne. Welche sechs Plüsch-Puppen sind dabei und in welchen Duetten treten die Plüsch-Charaktere und Promis ab dem 27. November 2020 auf?