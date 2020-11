In insgesamt vier Live-Shows kämpfen die Prominenten mit plüschiger Unterstützung um die Gunst der dreiköpfigen Jury und der Zuschauer. Damit die Promis auch gesanglich überzeugen, werden sie von ihren stimmgewaltigen, plüschigen Duett-Partnern gecoacht. Welche Paare eine Runde weiterkommen liegt letztendlich in der Hand der Zuschauer, die per Live-Voting abstimmen.

Im Clip: "Pretty in Plüsch": Wer das verpasst, hat was verpasst!

Alle Infos zur neuen Staffel

Wer ist Janine Kunze?

Schon mit zehn Jahren stand Janine Kunze für Kinder-Musicals auf der Bühne. Später verfolgte sie ihre Schauspielleidenschaft weiter und war in Theaterproduktionen in Berlin, Köln und den Niederlanden zu sehen. Ursprünglich wollte Janine Medizin studieren, diesen Wunsch legte sie aber für ihre Schauspielkarriere auf Eis.

Während ihrer Schauspielausbildung an der Arturo Schauspielschule in Köln und München (1995 – 1998) wurde sie für ihre erste Nebenrolle in "Knockin' on Heavnen's Door" (1997) gecastet. Große Bekanntheit erlangte sie 1999 durch die Comedy-Serie "Hausmeister Krause – Ordnung muss sein". Bis 2010 spielte Janine Kunze Carmen Krause, die Tochter von Hausmeister Dieter Krause.

Inzwischen war und ist sie in vielen weiteren TV-Formaten wie "Comedy-Falle", "Genial daneben", "Das große Promibacken" oder "Big Blöff" zu sehen. Zudem stand sie 2020 neben Heike Makatsch und Til Schweiger für den Kinofilm "Gott, du kannst ein Arsch sein!" vor der Kamera.

Janine Kunze ist seit 2002 mit dem Anwalt und Steuerberater Dirk Budach verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter Lili (17) und Lola (13) sowie einen Sohn Luiz-Fritz (10).

Das Grummel Werner Edel

Werner Edel hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Das Plüsch-Grummel mit seinem schroffen Charme hat zwar immer schlechte Laune, aber eigentlich doch ein offenes Herz. Das Leben hat Werner die ein oder andere Enttäuschung beschert, doch seine große, markante Stimme kann ihm keiner nehmen.

Hier geht's zum Steckbrief von Janine Kunze & Werner Edel

Diese Duett-Paare sind ebenfalls dabei:

"Pretty in Plüsch" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn