Bei "Pretty in Plüsch – die verrückteste Gesangsshow Deutschlands" coachen die stimmgewaltigen Puppen ihre prominenten Duett-Partner. Welcher Secret Singer für seine Plüsch-Puppe singt, wird nach jedem Exit enthüllt.

Ingolf Lück und Francesca de Rossi sind raus

Zweimal mussten der Comedian Ingolf Lück und seine Duett-Partnerin Francesca de Rossi ihre Gesangskünste zum Besten geben. Zunächst performten sie "Shallow" und anschließend, für das Duell der Duette, "I Got You Baby". [Mehr zum Auftritt von Ingolf und Plüsch-Diva Francesca de Rossi]

Im Clip: Ingolf Lück & Francesca de Rossi singen "Shallow"

Melanie C ist der Secret Singer

Nach ihrem letzten Duett entschieden sich die Zuschauer im Live-Voting dann doch für ihre Duell-Partner Janine Kunze und Werner Edel. Damit mussten Ingolf Lück und Francesca de Rossi die Show verlassen, doch nicht bevor der Secret Singer enthüllt wurde: "In unserem Coach ist eine unglaubliche Stimme, sie kommt von weit weg", kündigt Michelle Hunziker an. "Sie kommt aus London und das ist …" Michelle pausiert und fährt dann fort: "Ich verrate es euch nicht, gucken Sie es sich an!"

Die ersten Töne von "Shallow" erklingen, Ingolf beginnt zu singen und plötzlich erscheint Melanie C auf der Bühne. Gemeinsam performen sie ein letztes Mal "Shallow". Die Jury strahlt und auch Melanie ist begeistert. "Was für eine unglaubliche Show", sagt sie. "Ich hatte so viel Spaß und ich kann nicht glauben, dass wir nächste Woche nicht mehr performen werden."

Melanie C und die Spice Girls

Melanie C ist eine britische Sängerin und Songwriterin, die mit der Girlgroup Spice Girls berühmt wurde. In ihrer Zeit als Spice Girl wurde Melanie C auch des Öfteren "Sporty Spice" genannt, wegen ihrer Sportanzügen und den Flickflacks, die sie auf der Bühne vorführte.

Nach der Trennung der "Spice Girls" startete Melanie C 1998 eine erfolgreiche Solokarriere. Ihre bekanntesten Songs waren unter anderem "I Turn to You" und "Never Be the Same Again". Inzwischen hat die Sängerin mehr als 105 Millionen Platten verkauft, darunter 20 Millionen als Solo-Künstlerin und über 85 Millionen als Teil der Spice Girls.

"Pretty in Plüsch" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

