Insgesamt sechs Duette treten gegeneinander an und singen um die Gunst der dreiköpfigen Jury und der Zuschauer. Denn schlussendlich bestimmen die Zuschauer im Live-Voting, welches Promi-Puppen-Gesangs-Duo erneut auf die "Pretty in Plüsch"-Bühne darf. Dieses Duett steht schon ungeduldig in den Startlöchern.

Hardy Krüger Jr. und Das Maki Polly bereiten sich vor

In der neuen, schrägen Gesangsshow "Pretty in Plüsch" geben die Puppen den Ton an. Bei Polly und Hardy Krüger Jr. scheinen sich aber zwei gefunden zu haben: "'Pretty in Plüsch' ist mein erster Auftritt als Sänger – und dann gleich noch live. Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervosität nimmt. Sie ist auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar, aber ihre kraftvolle Stimme wird die Zuschauer umhauen. Gemeinsam rocken wir die Show!", ist Hardy überzeugt.

Das Maki Polly hat aber keine Angst davor, auch einen raueren Ton anzuschlagen, nur falls nötig, natürlich: "Ich bin ein sanfter Coach, aber wenn Hardy nicht kooperiert, kann ich auch anders ..."

Wer ist Hardy Krüger Jr.?

1991 startet der Sohn des Schauspielers und Schriftstellers Hardy Krüger vor der Kamera durch. So war er zunächst in den ARD-Serien "Nicht von schlechten Eltern" und in einer der Hauptrollen in "Gegen den Wind (1995 – 1999) zu sehen. Es folgten weitere internationale Produktionen wie "Asterix und Obelix gegen Caesar" (1999) und "Du gehörst mir" (2019).

Seit zwei Jahren ist Hardy Krüger Jr. mit seiner dritten Frau Alice Krüger verheiratet. Das Paar lebt als Patchworkfamilie zusammen mit ihren acht Kindern in Berlin Köpenik.

Hardy brachte zwei Söhne, Noah und Leon, aus erster Ehe mit Petra Krüger mit in die Beziehung. Sowie eine Adoptivtochter Vina und eine leibliche Tochter Layla-Katharina aus zweiter Ehe mit Katrin Fehringer.

Seine Frau Alice hat drei leibliche Kinder, Antonia, Tamino und Theo und einen Stiefsohn Dario. Hardy adoptierte Alice Tochter Antonia. Ihr leiblicher Vater verstarb schon vor ihrer Geburt bei einem Autounfall.

