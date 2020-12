Pretty in Plüsch

Maki Polly und Jimi Blue Ochsenknecht

In Folge 2 sprang Jimi Blue Ochsenknecht für Hardy Krüger Jr. ein. Zusammen mit Plüsch-Maki Polly performte Jimi "Big in Japan" und schafft es damit bis ins Finale.

Im Clip: Jimi Blue Ochsenknecht & Polly singen "Big In Japan"

Jeanette Biedermann singt für Maki Polly

Nach ihrem letzten gemeinsamen Song trat Pollys Secret Singer auf die Bühne. Es war: Jeanette Biedermann!

Die Schauspielerin und Popsängerin spielte bis 2004 in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und von 2008 bis 2012 in der Serie "Anna und die Liebe" mit. Als Sängerin war sie mit dem Album "Break On Through" (2003) in Deutschland am erfolgreichsten.

