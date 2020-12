Vier Promi-Plüsch-Paarungen hatten es in das Finale von "Pretty in Plüsch" geschafft und zitterten um den Sieg. Um Punkt 23 Uhr stand das Ergebnis des knappen Telefonvotings fest: Jessica Paszka und ihr Plüsch-Charakter Kevin Puerro gewinnen die Show.

Secret-Singer Henning Wehland beweist sein Talent im Finale

Die Chemie zwischen dem Promi und dem Plüsch-Sänger stimmte von Anfang an. Mit ihre Show-Einlagen sorgte das Duo immer wieder für Begeisterung bei der Jury. Was Jessica Paszka in den vergangenen Wochen von ihrem stimmgewaltigen Puppen-Coach gelernt hat, bewies das Paar eindrucksvoll im Finale mit dem Song "Heart of Glass“.

Während des Duetts "Liebe ist" wurde zudem auch das Geheimnis um Kevin Puerros Secret-Singer gelüftet: H-Blockx-Sänger Henning Wehland lieh dem Plüsch-Lauch seine Stimme. Nach der Enthüllung bewies der Rocksänger mit seinem Song "Segelboot", dass er nicht nur neben, sondern auch auf der Bühne glänzen kann.

Jessica Paszka wird vom Sieg überrumpelt

Nach der finalen Entscheidung fällt Jessica Pastka ihrem Secret-Singer Henning Wehland um den Hals. Und auch Plüsch-Kollege Kevin kann sein Glück noch nicht ganz fassen.

Dass sie eine Chance hatte, die schrägste Gesangsshow Deutschlands zu gewinnen, hätte sich die 30-Jährige nicht träumen lassen. "Damit habe ich wirklich niemals gerechnet", erzählt sie nach der Show im Interview.