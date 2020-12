Massimo Sinató und Didi Rakete singen im Finale

Als sie sich kennenlernten, war es bei Profi-Tänzer Massimo Sinató und Didi Rakete Liebe auf den ersten Blick.

Mit Performances zu Songs wie "A Whole New World" von Zayn Malik und Zhavia Ward sangen sich die beiden bis ins große Finale von "Pretty in Plüsch". Dort traten sie heute unter anderem gegen Jessica Paszka und Kevin Puerro an.

Im Clip: Massimo Sinató & Didi Rakete singen "A Whole New World"

Mandy Carpristo leiht Didi Rakete ihre Stimme

Der Secret Singer von Didi Rakete ist Mandy Carpristo! Nach ihrem letzen Song wurde die Stimme hinter dem Plüsch-Einhorn enthüllt.

Die 30-jährige Sängerin wurde als Mitglied der "Popstars"-Girlgroup "Monrose" bekannt, baute sich aber nach der Trennung 2011 schnell eine erfolgreiche Solo-Karriere auf.

Als verrücktes Einhorn Didi sang Mandy mit großen Gefühlen und zeigte bei "Pretty in Plüsch" einmal mehr ihr Gesangstalent.

Das könnte dich auch interessieren: