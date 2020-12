Pretty in Plüsch

Secret Singer Milow singt "First Day Of My Life"

Endlich wissen wir, wer Plüsch-Grummel Werner Edel gesanglich Leben einhauchte: Milow! Der internationale Popstar überraschte an der Seite von Janine Kunze immer wieder aufs Neue. Nun tritt er noch einmal auf - ganz ohne Plüschfigur und dafür mit seinem Song "First Day Of My Life".