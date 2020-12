Pretty in Plüsch

Mareile Höppner zeigt ihr Pokerface

Harry Love und seine Duettpartnerin Mareile Höppner sitzen auf einem Motorrad. Harrys Haare wehen im Wind und an ihnen ziehen Palmen vorbei. Juror Hans Sigl fühlt sich an die TV-Show "Miami Vice" erinnert. Und so wie die coolen Detektive Sonny und Rico aus der Serie, sind auch Mareile Höppner und Harry Love ein absolutes Deamteam, als sie ihr Duett "Poker Face" performen.

Nach dem Auftritt hagelt es von der Jury aus Sarah Lombardi, Hans Sigl und Gast-Juror Oli.P Komplimente für den schwierigen Song. "Das war eine riesen Herausforderung", sind sich die Juroren einig. Sarah Lombardi ist aber nicht nur Mareiles Gesangskunst aufgefallen: "Wenn ich dir das mal sagen darf, von Frau zu Frau. Du bist so eine sexy Frau," lobt Sarah Mareiles Outfit.

Mareile Höppner oder Jessica Paszka?

Nach der ersten Runde müssen Mareile Höppner und Jessica Paszka zusammen mit ihren Plüsch-Duettpartnern im Duell der Duette gegeneinander antreten. Harry Love und die Moderatorin entscheiden sich bei diesem Auftritt für die romantische Ballade "Dein ist mein ganzes Herz". Kurz bevor Mareile zu singen beginnt, schaut sie Harry tief in die Augen und sagt: "Danke für diese Reise, das ist für dich."

Nach ihrer Performance ist Jessica Paszka und ihr Plüsch-Lauch an der Reihe. Nach diesem Auftritt dürfen die Zuschauer per Live-Voting entscheiden, welches Puppen-Plüsch-Paar sie weiterlassen wollen. Ihre Entscheidung fällt auf Jessica Paszka und Kevin Puerro. Damit müssen Mareile und Harry die Show verlassen. Zum Abschied bedankt sich Mareile nochmal bei Harry: "Wir hatten bunte und verrückte Tage. Wir haben öfter in der Öffentlichkeit gesungen, als ich es mir je zugetraut hätte. Bis jetzt nur im Badezimmer. Ich danke dir für wahnsinnig viel Spaß, Romantik und die geilsten Outfits, die die Show je gesehen hat."

