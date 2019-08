Es ist das große Live-Duell an Tag 10: Almklausi und Sylvia Leifheit müssen in einem Hindernis-Parcours gegen Joey Heindle und Ginger Costello-Wollersheim antreten. Joey legt in einem atemberaubenden Tempo vor, Almklausi bleibt zurück und bricht schließlich aus gesundheitlichen Gründen den Lauf ab. Das Duell gewinnen entsprechend Joey und Ginger.

Was war geschehen?

Was genau passiert war, ist zunächst unklar. Auch die die übrigen Bewohner bekommen von dem Trubel kaum etwas mit. Im Nachgang verkünden Jochen Schropp und Marlene Lufen: "Almklausi wird über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Er wird keinen Außenkontakt haben, sodass er morgen zurückkehren kann, wenn es ihm besser geht und er dies möchte."

Am Ende der Sendung heißt es, Almklausi wird am kommenden Tag bei " Promi Big Brother" 2019 wieder mit dabei sein können.

