Promi Big Brother

"Promi Big Brother" 2019: Welcher Bewohner bist du?

Bist du so emotional wie Joey oder so liebesbedürftig wie Janine? Liest du die anderen wie ein offenes Buch wie Lilo oder bist du ein echter Entertainer wie Almklausi? Werde Teil von Deutschlands prominentesten Campingplatz. Welchem Bewohner bist du am ähnlichsten?