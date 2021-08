Im Clip: Briefe ans Universum - da bleibt kein Auge trocken

Heute Abend wird es richtig spannend: Wen wollen die Bewohner:innen gehen sehen? Wen werden sie nominieren? Und wie wird sich die Nominierung auf die ohnehin schon angespannte Stimmung auswirken?

+++ Update 20. August 2021 - 15:20 Uhr +++

Heute Abend müssen zwei gehen

Insgesamt sechs Promis mussten die Raumstation und den Big Planet verlassen. Manchmal gingen sie unter Tränen, wie Pascal Kappés, manchmal trauerten sie ihren ehemaligen Mitbewohner:innen nur wenig nach, wie Babs Kijewski.

Der große Bruder plant heute mehr. Er schickt gleich zwei Prominente nach Hause. Wen wird der Doppel-Exit treffen? Das erfährst du heute Abend, am Freitag, 20. August 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Aber das ist noch nicht alles, Big Brother hält noch mehr für dich bereit:

Uwe Abel offenbart sein Innerstes

Zuletzt geriet Uwe Abel immer weiter ins Abseits. Mit seinen Raumstation-Mitbewohner:innen kann er nicht viel anfangen und sucht die Distanz. Einem passt das gar nicht: Danny Liedtke konfrontiert Uwe und der gibt intime Einblicke in sein Innenleben preis.

Eric Sindermann ist am Boden zerstört

Aber nicht nur bei Uwe kullern und fließen die Tränen. Auch Eric Sindermann erlebt eine Achterbahnfahrt in die Tiefe seiner Emotionen: Beim Intelligenz-Ranking landet Eric auf dem vorletzten Platz und ist davon sichtlich getroffen. Allerdings findet Danny ziemlich deutliche Worte, um diesen Umstand zu erklären.

Konflikte, Streit und Tränen bei "Promi Big Brother" 2021

Die Stimmung in der Raumstation, auf dem Big Planet und dazwischen ist angereichert mit zahlreichen Reibereien und Streitereien. Melanie Müller gegen Rafi, Ina Aogo gegen Danni Büchner, Uwe Abel gegen Rafi Rachek, Jörg Draeger gegen Eric Sindermann – es brodeln einige Konflikte in der Welt des großen Bruders.

Wie nominieren die Bewohner:innen?

Ab heute haben die Streite weitere Konsequenzen als nur dicke Luft und angeknackste Egos. Ab heute geht's ans Eingemachte. Wer sich bei seinen Mitbewohner:innen besonders unbeliebt gemacht hat, muss mit vielen Nominierungsstimmen rechnen – könnt es Rafi treffen? Immerhin hat er mit seinem explosiven Temperament jede Menge Unruhe ins Weltall geschleudert.

Nur einer macht die Regeln

Natürlich könnte Big Brother noch etwas in der Hinterhand haben und ein Promi könnte sich noch in letzter Sekunde Nominierungsschutz und damit rettende Immunität sichern. Aber was der große Bruder im Schilde führt, weiß wie immer nur er selbst.

Du entscheidest, wer gehen muss

Du solltest für heute Abend also auf jeden Fall dein Smartphone bereithalten und checken, ob deine SAT.1-App auf dem neuesten Stand ist. So kannst du kräftig für deine Favoritin oder deinen Favoriten abstimmen, denn nur viele Stimmen retten sie oder ihn im Ernstfall vor dem Ausscheiden. Wahlweise steht dir auch das Voting per Telefon oder SMS zur Verfügung.

Einer geht, zwei kommen

Doch das war's noch nicht mit den Programmpunkten, die der große Bruder auf seiner Liste stehen hat: Zwei neue Bewohner:innen ziehen heute Abend live ein: Babs Kijewski und Pascal Kappés gesellen sich zu den Promis hinzu – wo werden sie landen?

Wen die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Exit-Liste setzen und die beiden neuen Einzüge siehst du live heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.