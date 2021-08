+++ Update 24. August 2021 – 22:00 Uhr +++

Iris kauft ein

Jeden Tag darf ein Promi der Raumstation einkaufen. Dieses Mal übernimmt das Uwe Abels Frau Iris – und beschert den Raumstationsbewohner:innen unter anderem Buttermilch und Schokolade. Melanie Müller ist etwas über die Buttermilch verwundert, aber vor allem die Schokolade bringt Marie, Danny und Eric zum Strahlen.

Uwe und Iris telefonieren

Auf der Coach mit Marlene Lufen, hakt die Moderatorin bei Iris nach: Uwe habe ihr während seiner Zeit bei "Promi Big Brother" viele Liebeserklärungen gemacht, ob er das Zuhause auch tun würde, erkundigt sich die Moderatorin: "Das kann er auch. Er ist zwar sehr sparsam mit solchen Sachen (…) [aber ja]."

Dann stellt Big Brother eine stabile Verbindung zum "Big Planet"-Sprechzimmer her. "Mäht auch einer den Rasen, wenn ich nicht da bin?", will Uwe wissen, nachdem er sich nach dem Wohlbefinden seiner Frau erkundigt hat. Diese nickt und lacht. Dann gesteht Uwe charmant: "Ich hab dich richtig doll vermisst ne Zeit lang, aber jetzt hab ich hier richtig Ablenkung."

Erneut kullern bei Uwe Abel die Tränen. Zwar kann der ehemalige Schweinebauer gerade im Luxus des Big Planet schwelgen, doch fehlt ihm jemand ganz Bestimmtes zu seinem Glück: "Ich vermisse meine Frau schon sehr, sehr, sehr."

Das vermisst Uwe an seiner Iris

Gedankenverloren wandert er über den Big Planet und gönnt sich eine emotionale Auszeit, in der er seinen Tränen einfach freien Lauf lässt. "Ich vermisse am meisten an meinem Schatz, dass wir zusammen unheimlich viel lachen und uns auch streiten und wieder vertragen", erzählt er im Sprechzimmer. "Sie gibt mir sehr viel Kraft."

Im Clip: Tränen bei Uwe Abel - So sehr vermisst er seine Frau Iris

Mit einem Stück von seinem selbstgebackenen Kuchen, kann sich Uwe vielleicht ein bisschen Heimat zu "Promi Big Brother" zaubern – und sich selbst ein Lächeln ins Gesicht.

Bei "Promi Big Brother" geht Uwe Abel an seine Grenzen. An Tag 5 kullern bei ihm die Tränen, sein angeschlagener Zustand und der Streit der anderen Bewohnerinnen und Bewohner machen ihm zu schaffen. Ein weiterer Umstand, der seine Kräfte schwinden lässt, ist die Trennung von seiner Frau Iris.

Neue Tränen: Uwe Abel vermisst seine Frau Iris

Kaum hat er das erste Tal der Tränen von Tag 5 überwunden, droht er an Tag 6 auch schon das nächste zu betreten. Im Gespräch mit Neuzugang Payton Ramolla offenbart Uwe seine Trauer und zeigt abermals seine sensible Seite. "In 2013 waren wir einmal drei Tage getrennt gewesen, weil ich im Krankenhaus war und sonst nicht. Deswegen denke ich schon sehr viel an sie", erklärt er, während Tränen in seinen Augen blitzen.

Payton findet die richtigen Worte, um ihren Mitbewohner aufzuheitern: "Mach dir nicht so viele Gedanken. Sie ist bestimmt voll stolz auf dich. Du machst das alles gut. Sie freut sich und ganz bald bist du wieder bei ihr." Ihre Worte zeigen Wirkung, anschließend kann Uwe wieder lachen.

Im Clip: Das sagt Ines Abel zum Tränen-Ausbruch von Uwe

Iris Abel im Interview

Seine Frau Iris kann nur aus der Ferne zusehen. Die beiden waren, seitdem sie sich kennengelernt haben, fast nie getrennt, vor allem nicht so lange am Stück. Im Interview verrät sie, wie es ihr dabei geht, wenn sie die emotionalen Szenen ihres Uwe im TV sieht.

Wie geht es dir zu sehen, dass Uwe so leidet?

"Es ist nicht schön, wenn man den wichtigsten Menschen, den Menschen, den man am meisten liebt, so leiden sieht. Wenn dann auch noch Tränen fließen – das bricht mir natürlich auch das Herz. Ich bin einfach nur froh, dass Uwe jetzt auf dem Big Planet ist. Das tut ihm so gut."

Warum geht es ihm so schlecht?

"Für ihn ist es ja ganz wichtig, dass er sich bewegen kann, nicht mehr so eng, mit so vielen Personen und ohne Tageslicht leben muss. Er ist es hier von unserem Hof halt gewohnt, ganz viel Platz und Freiraum zu haben. Die Freiheit und sein geliebtes zu Hause – das ist für ihn durch nichts zu ersetzen. Das vermisst er so sehr, das hat er ja auch gesagt."

Wie findest du, schlägt sich dein Mann bei "Promi Big Brother"?

"Ich bekomme ja nur das zu sehen, was SAT.1 zeigt, aber meiner Meinung nach, schlägt er sich sehr gut. Er ist so tapfer, so ruhig und ein echter Teamplayer. Ich finde allerdings, dass er noch ein bisschen mehr auftauen, aus sich rausgehen und ein bisschen mehr von sich zeigen könnte. Er hat zum Beispiel so einen tollen Humor. Auch auf den Tisch hauen, könnte er ruhig mal, wenn ihm etwas auf den Geist geht. Ich weiß, er mag es sehr gerne harmonisch, aber er kann auch seine Meinung sagen. Nicht böse oder laut, aber deutlich. Das kommt aber bestimmt noch."

Wie sehr vermisst du ihn?

"Ich vermisse ihn ganz, ganz, ganz doll und freue mich, wenn er endlich wieder bei mir ist. Er fehlt mir und er fehlt hier einfach. Auf der einen Seite denke ich manchmal, dass es auch für uns ganz gut ist, mal getrennt zu sein. Jetzt weiß ich – und er bestimmt auch – was wir aneinander haben. Ich ziehe das als das Positive für uns aus der aktuellen Trennungssituation heraus."

Glaubst du, er schmeißt hin?

"Nein, Uwe ist ein Kämpfer, der nicht aufgibt. Er weint zwar, aber auch wenn es ihm ganz, ganz schlecht geht, wird er sich durchkämpfen. Er wird nie hinschmeißen. Da bewundere ich ihn immer: er hat so eine Kraft und so ein immensens Durchhaltevermögen."

Alles, was Uwe Abel bisher bei "Promi Big Brother" 2021 gesehen hat, sind die Raumstation und die Versorgungskapsel. Seit seinem Einzug fristet er sein Dasein im entbehrungsreichen der beiden Bereiche. Die Enge und die dicke Luft zerren an den Nerven des gutmütigen Schweinebauern – wird ihm alles zu viel?

"Promi Big Brother": Uwe Abel und die Raumstation

Von Luxus, Whirlpool und Champagner hat Uwe bisher bei "Promi Big Brother" nichts gesehen. Für ihn gibt es Ketchup und Toast, wenig Platz und kein Sonnenlicht. Kein Wunder, dass die harten Bedingungen auf sein Gemüt schlagen.

Krank am morgen

Dann wird Uwe auch noch krank, obwohl es den robusten 51-Jährigen normalerweise sonst nie erwischt. Auf der Raumstation ist scheinbar alles anders. "Scheiße, jetzt schon das zweite Mal in zwei Tagen", so Uwe verzweifelt.

Kumpel Eric Sindermann tröstet

Gut, dass er sich auf seinen Freund und Helfer Eric Sindermann verlassen kann. Außer Uwe ist Eric der einzige Bewohner, der noch nie das Licht des Big Planet erblickt hat. Mit Toast und Ketchup eilt er herbei, um seinen Mitbewohner damit zu trösten. "Das ist hier ja aber auch eine richtig krasse Extremsituation für den ganzen Körper. Und jetzt kommt auch noch richtig Fahrt ins Spiel", attestiert er.

Zweifel beim Bewohner

Ist "Promi Big Brother" zu viel für ihn? Jedenfalls erklärt Uwe: "Genau, vielleicht bin ich einfach nicht für zuviel Fahrt geschaffen!" Doch über einen Auszug scheint er nicht nachzudenken und Mittags geht's ihm schon wieder besser und er tröstet Mimi Gwozdz.

Uwe konfrontiert Rafi Rachek

Dass es Uwe schlecht geht, liegt vor allem auch an der Unruhe, die Rafi Rachek in die Raumstation gebracht hat, als er einen Streit mit Melanie Müller vom Zaun brach. Dafür findet Uwe klare Worte: "Euer Streit hat mich mitgenommen, das muss ich zugeben. Du hast ja jetzt schon Ina und die anderen dahin gebracht, dass sie auf deiner Schiene schwimmen. Es war hier deutlich angenehmer, bevor du runtergekommen bist, das sage ich ganz ehrlich."

Wird sich Rafi Uwes Worte zu Herzen nehmen?