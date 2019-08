Gleich am ersten Tag bei " Promi Big Brother" 2019 spricht YouTuber Chris eine Drohung aus: "Ich nehm' jeden auseinander." Dieses Statement ist eindeutig und zeigt die Absichten, die der "Bullshit-TV"-Comedian verfolgt. Dabei hat er es offenbar auf einen ganz bestimmten Bewohner abgesehen.

YouTube-Legende Chris polarisiert

Im Interview vorab gibt Chris zu, dass er nicht gerade freiwillig bei "Promi Big Brother" 2019 teilnimmt: "Meine Jungs haben mich mehr oder weniger dazu genötigt." Auf dem YouTube-Kanal "Bullshit-TV", den er gemeinsam mit den Brüdern C-Bas (Ceebas) und Phil betreibt, gibt es die Rubrik "Chris traut sich alles". So kam es, dass die Beiden die Einladung von #PromiBB für ihn angenommen haben.

Dass er keine Freunde sucht, sagt er ganz direkt und scheint damit die Meinungen der #PromiBB-Bewohner zu spalten. Der gebürtige Grieche zeigt sich durch und durch unbeeindruckt, als "Promi Big Brother"-Legende Zlatko einzieht: "Alles klar. Wer kennt Zlatko?"

"Bullshit-TV"-Pranker findet seine Zielscheibe

Auch Joey Heindles Aufstieg in das Luxuscamp lässt "Killadigga", wie er auch genannt wird, nicht kalt. In seinen Augen ist Joeys Reaktion nicht authentisch und seine Tränen nur eine Show: "Diggah, freu dich doch von vornherein und zieh nicht so ein Theater ab."

Ziemlich harte Worte, aber Chris setzt noch einen drauf: "Ich wollt immer schon eine Zielscheibe hier drin haben, seit dem ersten Tag. Ich dachte ja am Anfang, Theresia wird es, aber Joey hat es geschafft. Als Ginger Costello Wollersheim ihn dann darauf hinweist, dass Joey gar nicht hier sei, lacht er händereibend: "Vielleicht ist Joey ja bald wieder hier. Ich hoffe Big Brother macht das möglich."

Chris' Aussagen scheinen die anderen zu beeinflussen. Denn als Joey Heindle Tobi Wegener eine "Gute Nacht" wünscht, reagiert Tobi sehr genervt. Wie weit Chris gehen wird und ob sich zwischen den Promis wirklich zwei Lager bilden, erfährst du:

täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

und freitags, 20:15 Uhr, täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother – Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn

Du willst während der Show nichts verpassen? Der "Promi Big Brother"-Live-Ticker hält dich auf dem Laufenden.

