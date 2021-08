Nachdem Danny Liedtke Ina Aogo nominiert hat, gibt es Redebedarf. "Willst du mir noch etwas sagen?", spricht die Spielerfrau Danny direkt auf seinen Nominierungsgrund an. Dieser möchte sich gerne erklären und seine Gründe darlegen, warum er Ina somit auf die Nominierungsliste gesetzt hat.

Im Clip: Bauern-Weisheit: Das ist Uwes Taktik zum Sieg

Wahrer Grund liegt weiter zurück

Seine Begründung in der Live-Show scheint nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen. Dort meinte Danny nämlich, dass er sie nominiere, weil sie einen Freund hat. Doch offensichtlich liegt der wahre Grund ein paar Tage weiter zurück und hat mit einem Durchhänger der Spielerfrau zu tun.

"Du hattest doch gesagt, du hast keinen Bock mehr und so. Das ist bei mir hängen geblieben!", verteidigt Danny seine Entscheidung. Doch Ina scheint dies nicht zu besänftigen und reagiert genervt: "Immer wieder fängst du an die alten Sachen rauszuholen. Immer wieder alles aufwühlen und ich werde in dieses dumme Licht gerückt", regt sich die Spielerfrau auf und kann nicht verstehen, warum Danny die alten Wunden aufreisst.

"Mein Körper ist mir wichtiger, als der Gewinn"

"Das ist zu viel für mich! Das ist doch alles nicht mehr nötig", klagt Ina. Wie sehr Ina die ständigen Nominierungen mitnehmen, spürt sie auch körperlich. Aus Selbstschutz habe die 32-Jährige deshalb beschlossen, diesen ganzen Druck rauszunehmen und zu entspannen. "Mein Körper ist mir wichtiger, als der Gewinn! Ich brauche die Energie, wenn ich hier raus bin für meine Kinder!"

