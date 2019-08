" Promi Big Brother" 2019 ist ein hartes Pflaster: Hunger, Lästereien, Live-Duelle und Heimweh machen den Bewohnern zu schaffen. Besonders einer leidet unter der Belastung: Joey Heindle gilt als Sensibelchen des Campingplatzes. Wird es dem Sänger jetzt zu viel?

Freiwilliger Ausstieg bei "Promi Big Brother" 2019?

An Tag 11 sind die Nachwehen vom gestrigen Tag noch zu spüren. Zwei Bewohner mussten den Campingplatz verlassen. Zuvor gab es noch einen Rundumschlag in Sachen Lästereien. Big Brother präsentierte den Bewohnern das Worst-of der fiesesten Kommentare. Auch Sänger Joey Heindle kam dabei nicht gut weg. Aber das ist nicht das einzige, was ihn belastet …

Psycho-Stress bei Joey: "Ich hab grad irgendwie einen leichten Knacks im Kopf"

Der Sänger, der sonst so eine Frohnatur ist, fällt auf Deutschlands prominentesten Campingplatz vor allem durch seine emotionalen Tiefs auf. Zusammenbrüche, Tränen und tiefgründige Gespräche … Jetzt denkt Joey darüber nach selbst die Reißleine zu ziehen: "Ich hab gesagt, wenn heute Abend eine rote Karte unterwegs ist, dann machst du’s freiwillig heute", erzählt er Theresia. Das Geld sei ihm egal. Das mache schließlich auch nicht glücklich.

"Ich hab einfach Angst, dass ich mich grad damit kaputt mach. Macht das denn jetzt Sinn dich zu zerstören?", denkt der 26-Jährige laut vor Theresia, Janine und Tobi nach. Denen ist Joey schlechte seelische Verfassung bereits seit längerem aufgefallen. "Der muss ja schon innerlich zerbrechen, dass es ihm wirklich so schlecht geht, dass er wirklich über einen Abbruch nachdenkt", äußert sich Tobi betroffen.

"Ich weiß nur, dass ich hier drinnen bin und, dass ich jeden Tag versuche zu überleben und zu kämpfen", sagt Joey im Sprechzimmer. Wird der Sänger wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden und über sich hinauswerfen, oder macht er seine Aussage wahr und wirft heute freiwillig das Handtuch?

Wie es mit Joey weitergeht und wer den Campingplatz als nächstes verlassen muss, seht ihr täglich um 22.15 Uhr und freitags um 20.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019.

Das könnte dich auch interessieren: