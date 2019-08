Zwei Bewohner mussten in der großen Primetime-Show bei "Promi Big Brother" 2019 an Tag 10 ausziehen. Nach Ginger Costello Wollersheim wählten die Zuschauer im zweiten Telefon-Voting auch den YouTuber Chris raus. Auch für ihn endet das Abenteuer auf dem Campingplatz.

Wer ist raus? Doppelwahl bei #PromiBB

In der ersten Nominierungsrunde durften nur Frauen nominiert werden. Dem Telefon-Voting mussten sich Janine Pink, Theresia und Ginger stellen. Für die Frau von Bert Wollersheim gingen di wenigsten Zuschaueranrufe ein. In der 2. Nominierungsrunde mussten alle Bewohner zwei Namen nennen. Zuvor waren die Promis mit den Lästereien ihrer Mitbewohner konfrontiert worden. Das sorgt für hitzige Diskussionen vor allem im Luxuscamp. Bei der Nominierung wurden dann Janine und Chris am häufigsten genannt. Janine konnte die Zuschauer mehr von sich überzeugen. Für den YouTube-Star hieß es hingegen Koffer packen.

