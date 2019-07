Im August 2019 startet die 7. Staffel von "Promi Big Brother" in SAT.1. Viel ist noch nicht bekannt, dennoch brodelt die Gerüchteküche. "Der Western" will wissen, dass die Bewohner dieses Jahr auf einem Jahrmarkt hausen werden. Seine Quelle, der am 19. Juli veröffentlichte Trailer zur diesjährigen Staffel.

Welcome to "Promiland"

Der Trailer zu " Promi Big Brother" verwendet auch wie 2018 Barbiepuppen, um seine Promis zu inszenieren – dieses Jahr in einem Jahrmarkt-Kosmos. Alles ist bunt, schrill und locker. Die Figuren haben offensichtlich Spaß: Sie trinken Champagner, gehen zum Beauty-Doc oder feiern wilde Partys. Doch plötzlich kommt ein Sturm auf und zerstört die schillernde Szenerie. "Promiland" wird zu "Promi Big Brother". Eine Stimme raunt: "Habt Spaß, solange ihr noch könnt."

"Promi Big Brother" 2019 startet am 9. August um 20.15 Uhr in SAT.1.