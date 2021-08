Heike Maurer zählt zur Riege der neuen Bewohnerinnen und Bewohner, die der große Bruder für "Promi Big Brother" 2021 ins All schickt. Ein TV-Neuling ist sie keinesfalls, denn sie stand viele Jahre vor der Kamera.

Im Clip: Heike Maurer: "Hinfallen darf man, aber nicht liegen bleiben!"

Heike Maurer – die Lotto-Fee

"Lotto am Mittwoch" ohne Heike Maurer? Das ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer undenkbar. 13 Jahre lang übernimmt sie die Aufgabe, als Lotto-Fee die Auslosung der Zahlen zu betreuen.

Doch auch eine Fachfrau wie sie ist vor technischen Pannen nicht gefeit: Während ihrer Zeit als Lotto-Fee kommt es in der Ziehung vom 3. April 2013 zu einer Panne: Zwei Kugeln hängen fest und fallen nicht in die Trommeln. Die Ziehung muss zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Nur wenige Tage später werden Live-Ziehungen eingestellt.

Steckbrief und Biografie

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Heike auf einen Blick:

Alter: 68 Jahre

Geburtsdatum: 8. November 1952

Wohnort: Mallorca

Beruf: ehemalige Lotto-Fee

Instragram @heikemaurer_unlimited

Ist Heike Maurer von "Promi Big Brother" verheiratet?

Viermal war Heike bereits verheiratet. Die wahre Liebe war jedoch noch nicht darunter, denn seit ihrer Scheidung von Ralf Immel im Jahr 2019 lebt sieals Single auf Mallorca – und bald in der Welt des großen Bruders.

Heike Maurer bei #PromiBB

Heike ist topfit und sportlich. Bei Duellen und Matches dürfen ihre Konkurrent:innen sie also nicht unterschätzen. Mit ihrer freundlichen Art wird sie wohl die gute Seele im All sein – und wer weiß, vielleicht trifft sie auf ihre neue große Liebe?

Heike Maurer im Interview: "Die Kameras sind wie ein Vergrößerungsglas!"

Heike Maurer wird einem Millionenpublikum zunächst als Programmansagerin und später als Lotto-Fee bekannt. 1999 erscheint ihr Buch "Wenn Männer Lügen", von 2000 bis 2013 präsentiert die ausgebildete Sprecherin und Gymnastiklehrerin "Lotto am Mittwoch" im ZDF. Nach zwei gescheiterten Ehen ist die sportbegeisterte Singlefrau im letzten Jahr von Deutschland nach Mallorca gezogen. Die Teilnahme an "Promi Big Brother" ist für die Mutter einer erwachsenen Tochter die erste Erfahrung in einem Reality-TV-Format.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Ich habe einfach große Lust auf Menschen. Bei mir auf Mallorca war, wie überall in Spanien, durch Corona ein sehr harter Lockdown. Ich freue mich daher sehr, jetzt dieses Abenteuer anzugehen und mal raus zu kommen. Ich habe zwar bisher irgendwie keine Chance gehabt, in dieses oder ähnliche Formate reinzuschauen, aber es wird schon gut gehen."

"Promi Big Brother" ist dein erstes Reality-Format: Ist das ein Vor- oder Nachteil gegenüber deinen Mitbewohner:innen?

"Ich glaube, dass es ein Vorteil ist. Ich werde frisch, unbedarft und ohne mir viele Gedanken zu machen bei 'Promi Big Brother' einziehen. Ich habe beschlossen, dass ich so sein werde wie ich bin und mich nicht verstellen werde. Menschen, die schon in vielen Reality-Formaten mitgemacht haben, kennen zwar die Fallstricke besser und versuchen diese zu umgehen, aber ich finde, das ist gar nicht Sinn der Sache. Ich denke, man sollte einfach so sein wie man ist. Sich zu verstellen, das geht doch bei so einem Format gar nicht. Wenn ich eines in meinen 30 Jahren Arbeiten fürs Fernsehen gelernt habe, dann, dass die Kameras wie ein Vergrößerungsglas sind. Die Zuschauer:innen erkennen am Verhalten, ob jemand echt ist. Ich glaube, dass ich so wie ich bin, ganz in Ordnung bin."

Die Menschen oder die Kameras: Was wird die größte Herausforderung für dich beim großen Bruder?

"Die Kameras. Ich habe in meinem Leben noch keine Situation erlebt, in der ich nicht mit den Menschen klargekommen bin. Über die allgegenwärtigen Kameras hingegen, habe ich mir schon den Kopf zerbrochen: beim Duschen oder in anderen intimen Momenten wie beim Zähneputzen, Zahnseide benutzen, Schlafen oder An- und Ausziehen. Aber ich nehme es mit Humor und werde das meistern."

Du lebst aktuell alleine. Kannst du dir vorstellen, dich bei "Promi Big Brother" vor laufenden Kameras zu verlieben?

"Ich hoffe, man vergisst irgendwann die Kameras, sonst verkrampft man. Und wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich. Egal wo und wie, auch vor Kameras. Ich kann mich erinnern, dass ich mich in Jo Groebel damals auch vor laufenden Kameras verliebt habe."

Die Zuschauer:innen kennen dich als die Glücksbringerin, die Lotto-Fee. Welche Seite willst du bei "Promi Big Brother" von dir zeigen?

"Die Seite, die die Leute noch nicht kennen. Bei meinem früheren Job, beim Lotto und vorher bei der Programmmoderation, musste ich perfekt sein. Jetzt würde ich gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern den ganzen Menschen Heike Maurer mit all seinen Facetten zeigen."

Wen oder was wirst du wohl am meisten vermissen?

"Meine Tochter und meine beiden Enkel werde ich auf jeden Fall sehr vermissen. Ganz sicher werde ich auch ein Buch vermissen. Ich bin es gewohnt, dass ich, wenn ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, ein paar Seiten lese. Mein Smartphone oder meinen Computer werde ich sicherlich nicht vermissen, das Lesen hingegen schon."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Ich weiß, dass ich ein wenig altersweise geworden bin, aber das heißt auf keinen Fall ruhig. Eine gewisse Lebenserfahrung bringe ich mit. Ich denke, dass ich mit den anderen Bewohner:innen sehr gut kommunizieren werde und sie dort abhole, wo sie emotional stehen. Außerdem koche ich gerne, was ich jedoch vom Putzen nicht behaupten kann."

Was bringt dich schnell auf die Palme?

"Wenn jemand logischen Schlussfolgerungen nicht folgen kann oder sich dagegenstellt – unter anderem Verschwörungstheoretiker."

Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Ich bin nicht ehrgeizig im klassischen Sinne, aber ich möchte schon immer alles geben, was ich kann, jedoch nicht um jeden Preis. Auch will ich

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

"… ich mich völlig vorbehaltslos diesem Abenteuer stelle."

