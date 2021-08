Ina Aogo privat: Ehemann Dennis Aogo und Kinder

Das Spielerfrau-Image ist für Ina Aogo kein Makel. Sie liebt den Status, den dieser Umstand mit sich bringt und zeigt ihren Lifestyle und ihr Familienleben auf Instagram. Darunter sind auch regelmäßig Bilder ihrer Tochter, ihres Sohnes und der französischen Bulldogge Django. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt die 32-Jährige zudem den Podcast "Liebe hat (k)einen Preis".

Im Clip: Noch ein Kind? Ina Aogo verrät die Vorhersage ihrer Wahrsagerin

Steckbrief und Biografie

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Ina auf einen Blick:

Alter: 32 Jahre

Geburtsdatum: 7. März 1989

Geburtsort: Osnabrück

Wohnort: Berlin

Größe: 1,63 m

Beruf: Influencerin

Instragram @inaaogo

"Promi Big Brother" 2021: Wie steht Kandidatin Ina Aogo zu Beauty, Instagram und OPs?

Als Model und Beauty-Expertin weiß Ina, wie sie sich und ihren Körper in Szene setzen kann. Für schöne Kleider oder Bikinis hat die Influencerin eine Schwäche, die sie nur zu gern auslebt. Doch bei allem Glanz und Glamour zeigt sie auf ihrem Account auch nicht so schöne Dinge: Nach ihren beiden Schwangerschaften veränderte die Krankheit Lipödem ihrem Körper.

Ina versuchte zwar, die Gewichtszunahme durch Sport und gesunde Ernährung wett zu machen, doch durch die Krankheit ist das nur eingeschränkt möglich. Deswegen legte sie sich zweimal unters Messer und ließ bei sich Fett absaugen. Mit ihren Followerinnen und Followern spricht sie offen darüber.

Ina Aogo: Wie wird die Spielerfrau bei #PromiBB klarkommen?

Als Spielerfrau und Influencerin schwelgt Ina gern im Luxus – wird es diesen im Weltall von "Promi Big Brother" auch für die Bewohner:innen geben? Bekanntermaßen ist Big Brother knallhart und kennt kein Mitleid.

In Matches und Duellen kann die 32-Jährige aufdrehen und zeigen, was sie auf dem Kasten hat. Ein Nervfaktor für die anderen Bewohner:innen könnte ihre rastlose Art sein – wird sich Ina Freund:innen oder Feind:innen bei #PromiBB machen?

Ina Aogo im Interview: "Ich habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen."

Ina Aogo wächst in Osnabrück auf und ist gelernte Friseurin, Make-up-Artistin und Kosmetikerin. 2014 lernt sie bei ihrer Arbeit im Salon von Starfriseur Udo Walz den Fußball-Profi Dennis Aogo kennen. 2016 folgt die Traumhochzeit mit dem Bundesliga-Star und Nationalspieler. Im gleichen Jahr bekommen sie eine Tochter, 2020 kommt ihr Sohn auf die Welt. Parallel zu ihrem Leben als Spielerfrau und Mutter baut sich Ina eine eigene öffentliche Karriere auf. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie ihr luxuriöses Leben mit Mann und Kindern, bekommt mit "Ina Aogo – eine Spielerfrau erzählt alles" eine eigene vierteilige "BILD"-Doku-Reihe und startet mit Mirjana Zuber den Podcast "Spielerfrauen on air". Seit 2020 geben Ina und Dennis in ihrem gemeinsamen Podcast "Liebe hat (k)einen Preis" tiefe und ehrliche Einblicke in das Familienleben. Auch über persönlich schwierige Themen wie postnatale Depressionen oder die Fettverteilungsstörungskrankheit Lipödem redet Ina in aller Offenheit.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Tatsächlich habe ich selbst nicht damit gerechnet, dass ich mal bei 'Promi Big Brother' teilnehmen werde. Aber während der Corona-Pandemie habe auch ich sehr gelitten und konnte mich nicht richtig entfalten. Jetzt will ich mal Verrücktes machen. Durch die letzten eineinhalb Jahre hat sich bei mir etwas verändert und ich bin verrückten Dingen gegenüber offener geworden."

Schaust du privat Reality-TV-Formate?

"Alles! Ich gucke alles und kenne auch fast alle Teilnehmer:innen aus den Formaten."

Du nimmst das erste Mal an einer Reality-Show teil. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil?

"Ich hoffe auf einen Vorteil. Man weiß natürlich nie, wie man in so einer Ausnahmesituation reagiert. Aber ich habe noch nie in meinem Leben etwas bereut und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch dieses Mal nicht der Fall sein wird."

Was sagt dein Mann Dennis Aogo zu deiner Teilnahme?

"Dennis steht hundertprozentig hinter mir. Nach anfänglicher Skepsis freut er sich jetzt darauf und sagt immer im Spaß: 'Ina, enttäusch mich nicht.' (lacht). Ich habe Dennis auch immer bei seinen Entscheidungen unterstützt und bin zum Beispiel bei Vereinswechseln direkt mit umgezogen. Jetzt ist es andersherum. Als Paar muss man offen miteinander sein und sich bestärken. Das Geheimnis einer Ehe ist daher auch, dass jeder seine Wünsche ausleben kann, wie er das möchte."

Hast du WG-Erfahrung?

"Ja, aber leider habe ich keine so gute WG-Erfahrung."

Mit wildfremden Menschen auf engsten Raum: Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Leider habe ich einen sehr leichten Schlaf und daher wird das wahrscheinlich nicht so einfach werden. Ich brauche so meine sieben Stunden Schlaf und ich habe schon ein bisschen Angst davor, wie das wird, wenn einige Leute jeden Tag feiern und nicht ruhig sein wollen."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Vor der Kamerabeobachtung habe ich keine große Angst. Vielleicht vergisst man zwischendurch ja auch die ganzen Kameras."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Es gibt eigentlich nichts, was ich unbedingt benötige. Ein bestimmtes Ritual habe ich nicht, brauche keinen Kaffee, rauche nicht und bin morgens auch immer gut drauf – wenn ich gut geschlafen habe."

Du führst ein recht luxuriöses Leben. Kannst du darauf verzichten?

"Ich bin auf dem Land groß geworden, habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen. Auf Luxus zu verzichten, ist für mich also kein Problem."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Ich möchte auf jeden Fall kochen und gerne einkaufen. Aber ganz bestimmt kein Toastbrot wie in den letzten Jahren im Supermarkt, denn ich möchte mich auf keinen Fall drei Wochen von Toastbrot ernähren. Außerdem werde ich aufräumen, einfach auch um mich zu beschäftigen. Und vielleicht mache ich Sport mit meinen Mitbewohner:innen, die auch Lust darauf haben. Ich finde es wichtig, sich fit zu halten und es hilft, dem Tag eine gewisse Struktur zu geben."

Was bringt dich auf die Palme?

"Ganz schlimm finde ich Egoismus, hinterhältige Menschen oder wenn Personen unbedingt Aufmerksamkeit haben möchten, um ihre Sendezeit zu bekommen."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Ich finde es wichtig, dass man ehrlich ist und Probleme gerade heraus anspricht."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

"Grundsätzlich bin ich strukturiert, habe immer einen Plan und bin auf jeden Fall ein Teamplayer. Aber wenn ich merke, dass Personen sich mit Absicht etwas blöd anstellen, mache ich es lieber alleine."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Natürlich meine Kinder und meinen Mann. Mein Sohn ist erst zehn Monate alt, aber für meine viereinhalbjährige Tochter habe ich schon ganz viele Video-Botschaften vorbereitet und jede Woche wird sie ein kleines Geschenk bekommen. Dann weiß sie, dass ich immer an sie denke."

Bist du ehrgeizig? Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Die Gewinnsumme selbst ist mir nicht wichtig und sollte ich gewinnen, werde ich auf jeden Fall einen Teil spenden. Ich freue mich, dabei zu sein, dass ich mich ausprobieren und etwas für meine Social-Media-Karriere tun kann. Natürlich wäre es toll, ins Finale zu kommen. Aber ich wünsche mir, dass jemand gewinnt, der das Geld auch wirklich gebrauchen kann."

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

"... ich die Mama bin, mich für andere einsetze und kein Toastbrot einkaufen werde."

"Promi Big Brother" 2021 startet am Freitag, 6. August 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Anschließend gibt es jeden Tag eine neue Folge, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.