Vor Start der 7. Staffel von " Promi Big Brother 2019" kursieren viele Gerüchte. Die Spekulationen reichen von Ex-"PBB"-Kandidaten bis zu ganz neuen Gesichtern. Es bleibt die Frage: Welcher Promi wird dieses Mal dabei sein? Jetzt ist ein neues Gerücht aufgekommen: Shirin David solle eine der neuen Bewohnerinnen sein.

Neues Gerücht zur 7. Staffel von "Promi Big Brother"

In der Online-Show "Das jüngste Gerücht" spekulieren Influencerin Raffaela Zollo und Moderator Aaron Troschke nur über das Eine: Welcher Prominente ist in der 7. Staffel "Promi BB" dabei? Viele Namen sind gefallen, darunter auch der der Influencerin Shirin David. Mit ihrem Kanal auf YouTube erreicht sie 2,6 Millionen Abonnenten und auch mit ihrer Musik bricht sie regelmäßig die Millionen-Marke. Der Rap-Song "Gib ihm" wurde in Deutschland sogar zu einem Nummer-1-Hit.

Von der DSDS-Jurorin zur "PBB"-Bewohnerin?

Könnte Shirin David am 9. August in die Welt von "Promi Big Brother" 2019 eintauchen? Aaron ist sich sicher: Mit ihrem Hinterteil à la Beyoncé "kann sie auch zwei Plätze bei PBB besetzen." Viele kennen Shirin David nicht nur durch ihren YouTube-Account, sondern als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" 2017. Ob die Influencerin und Rapperin bald die Glitzer-Welt gegen "Promi Big Brother" eintauscht, bleibt aber noch abzuwarten.

Finde heraus, wer in der neuen Staffel dabei ist. Promi Big Brother 2019 startet am Freitag, den 9. August 2019, um 20:15 live in Sat.1.

Noch mehr aus der Gerüchteküche gibt es immer mittwochs und sonntags in der Online-Show von Aaron und Raffa und auf dem "Promi BB"-Instagram-Account.

