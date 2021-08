+++ Update 5. August 2021 +++

Jörg Draeger über seine Teilnahme an "Promi Big Brother"

Für die Pressekonferenz wird Jörg Draeger aus der Quarantäne in einem Videocall dazugeschaltet. "Warum machst du mit?", ist die erste Frage, die ihm gestellt wird. "Es war ein sehr, sehr, sehr, sehr langer Weg", erklärt die TV-Legende. In seiner Familie gab es viele Überlegungen, die gegen seine Teilnahme gesprochen haben. Doch schlussendlich wollte Jörg die Zügel selbst in die Hand nehmen: "Einmal im Leben möchte ich etwas alleine entscheiden. Ohne meine Familie, ohne meine Frau", sagt er weiter. Er wollte 48 Stunden, um sich selbst Gedanken darüber zu machen. Von vorneherein war aber klar: Für die "Kohle", wie er selbst sagt, macht er es nicht.

+++

Im Clip: Jörg Draeger: "Ich will unter die letzten Sechs!"

Jörg Draeger: Kult-Moderator von "Geh aufs Ganze!" mit dem Zonk

Tor 1, 2 oder 3? Diese Entscheidung müssen Kandidatinnen und Kandidaten in der Spielshow "Geh aufs Ganze!" treffen. Doch nicht hinter jedem dieser Tore wartet ein Gewinn. Wenn es blöd läuft, gibt es nur einen Zonk.

Von 1992 – 1996 ist Jörg Draeger der Moderator der Show in SAT.1. 1999 bis 2003 gibt es eine Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" auf Kabel Eins. Auch da ist der Kult-Moderator dabei.

Kindheit in Spanien

Als Jörg vier Jahre alt ist, ziehen seine Eltern mit ihm nach Spanien, wo er seine Kindheit und seine Jugend verbringt. Auch sein Abitur macht er in Bilbao. Für sein Studium der Germanistik, Politik- und Theaterwissenschaften zieht es ihn wieder nach Deutschland.

"Promi Big Brother" 2021: Die Fakten zum Teilnehmer Jörg Draeger im Überblick

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Jörg auf einen Blick:

Alter: 75 Jahre

Geburtsdatum: 28. September 1945

Geburtsort: Berlin

Wohnort: Berlin

Beruf: Fernsehmoderator

Biografie: "Das Leben ist (k)ein Zonk", 2021

Instagram: @joergdraeger.official

So lebt Jörg Draeger privat: Familie, Ehefrau und Kinder

In frühen Jahren fällt es ihm oft schwer, treu zu bleiben, wie der 75-Jährige zugibt. Insgesamt heiratet er viermal, findet aber erst in seiner jetzigen Frau Petra den Hauptgewinn. Das Paar hat zwei Kinder und ist noch immer glücklich verheiratet.

Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" 2021: Der älteste Bewohner

Als ältester Bewohner bei "Promi Big Brother" 2021 hat Jörg Draeger den anderen einiges an Lebenserfahrung voraus. Werden sie von ihm wertvolle Ratschläge erhalten oder kommt es zum Clash der Generationen?

Jörg Draeger im Interview: "Wenn der Zonk die Siegesprämie wäre, würde ich noch eine Woche dranhängen!"

"Wählen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3?" Durch die erfolgreiche Spielshow "Geh aufs Ganze!" (SAT.1 und Kabel Eins, 1992 – 2003) erlangen Jörg Draeger und das rote Plüschtier, der Zonk, Kultstatus. Vor seiner TV-Karriere studierte der gebürtige Berliner Germanistik, Politikwissenschaft und Theaterwissenschaft in Berlin, war Zeitsoldat bei der Bundeswehr und Nachrichtensprecher beim NDR. 2016 pilgert der Moderator für die Tele 5-Show "Old Guys On Tour" auf dem Jakobsweg.

2018 nimmt er an "Let’s Dance" teil und belegt den letzten Platz. 2021 veröffentlicht die TV-Ikone seine Biografie "Das Leben ist (k)ein Zonk". Seit 1994 ist Jörg Draeger in vierter Ehe mit seiner Ehefrau Petra glücklich. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in Berlin.

Du sammelst deine erste Reality-TV-Show-Erfahrung. Wird jetzt mit "Promi Big Brother" ein alter Traum wahr?

"Da muss ich ein wenig ausholen: 2006 habe ich bereits meine erste Einladung fürs Dschungelcamp bekommen. Mein Sohn sagte damals, Papa mach das, mach mir den Tarzan im Dschungel. Schließlich haben wir gewürfelt um die Entscheidung Dschungel oder der Jakobsweg. Letzteres hat ja bekanntlich gewonnen. Danach habe ich beschlossen, mir nie eines dieser Reality-Formate anzuschauen. Dann kamen die ersten Anrufe und Gespräche mit SAT.1 und so habe ich angefangen ein bisschen in 'Promi Big Brother' reinzuschauen – und ich war überrascht, denn das war ganz deutlich eine andere Handschrift, als das was ich bisher gehört habe. Und das war der Anfang, um mich mit dem Format zu beschäftigen."

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Der Hauptgrund ist für mich die Herausforderung, herauszufinden wie ich mich in die Gruppe einordnen kann. In meinem ganzen Leben habe ich mich immer in Konstellationen befunden, in denen ich mitbestimmen konnte, wo es langgeht – von der Bundeswehr bis zur Show-Redaktion. Aber bei 'Promi Big Brother' bin ich nur einer von vielen und muss sehen, wie ich mich so in die Gruppe integriere, dass ich gut abschneide. Wie komme ich mit einer Gruppe klar, die ich nicht durch meine Funktion beherrschen kann? Wie bekomme ich sie motiviert, wenn Motivation gebraucht wird? Wie bekomme ich Tränen gestillt? Auch weiß ich nicht, wie lange meine Contenance ausreicht und es dazu kommt, dass ich nicht selbst mal mental am Ende bin. Das will ich aber nicht hoffen. Ich würde mir nicht verzeihen, wenn ich heule und auch nicht, wenn ich ausraste."

Dann siehst du dich jetzt schon irgendwie als Teamleader der Gruppe?

"Ja, obwohl ich eigentlich immer ein Einzelkämpfer war. Aber wenn ich in einer Gemeinschaft bin, dann spüre ich schon eine Verantwortlichkeit für die Gruppe. Ich will irgendwie, dass wir alle weiterkommen. Ob ich den ersten oder vierten Platz belege, ist mir egal. Für mich ist an erster Linie die Erfahrung wichtig, die ich an mir selbst mache."

Wärst du also trotzdem dabei, wenn es als Siegesprämie nur einen Zonk gäbe?

"Ja klar! Wenn der Zonk die Siegesprämie wäre, würde ich noch eine Woche dranhängen."

Hat der Zonk noch einen Platz in deinem Wohnzimmer?

"Ich habe sogar noch reichlich Zonks zu Hause, denn die sind alle mit einer für mich wichtigen Erinnerung verbunden. Es sind sogar die original Zonks aus der Sendung und der große 2,20 Meter große Zonk ist auch dabei. Ohne Zonk wäre und hätte ich nicht das, was ich bin. Ich habe 'Geh aufs Ganze!' ohne Ende geliebt. Wenn SAT.1 mir eine Szene aus der Zeit vorspielen wird, könnte ich sogar bei 'Promi Big Brother' heulen. Ich gehe sogar soweit, dass ich auf alles verzichte, wenn ich noch mal mit 'Geh aufs Ganze!' auftreten dürfte."

Bereitest du dich irgendwie auf "Promi Big Brother" vor?

"Ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin 75. Wenn ich mir vorstelle, ich werde da mit jungen, aparten, nicht immer ganz natürlichen Damen und gleichermaßen auch jungen, muskelbepackten Männern konfrontiert, dann habe ich schon ein Problem. Daher treibe ich jetzt seit vier Wochen Sport und mache Konditionstraining. Das tut mir jetzt schon gut. Zudem wollte ich mich unabhängig von irgendwelchen Begehrlichkeiten machen und wollte das Rauchen aufhören. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber das werde ich auch irgendwie wuppen."

Wäre es schlimm für dich, wenn du bei "Promi Big Brother", wie auch bei "Let’s Dance", als Erster gehen müsstest?

"Ja, das wäre echt eine Niederlage. Denn wenn ich mich einem Wettkampf stelle, dann will ich auch gewinnen."

Mit 75 in Rente gehen – das ist keine Option für dich?

"Ich kann nur jedem raten, immer aktiv zu bleiben. Ich gehe jedes Jahr den Jakobsweg, sitze nicht einmal ruhig auf der Bank, während andere stundenlang auf der Liege am Strand liegen. Bei mir ist Neugierde der Motor und das Modul, das mich jung hält. Daher bin ich auch in erster Linie neugierig, was mit mir bei 'Promi Big Brother' passiert."

Was bringt dich auf die Palme?

"Ungerechtigkeiten, vor allem Minderheiten, wie Schwächeren oder Jüngern, gegenüber – das geht gar nicht. Da werde ich zum Tier."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Das kommt auf die Situation und das Gegenüber an. Manchmal ist ein Einzelgespräch besser, manchmal das Austragen vor der ganzen Gruppe, da kann dann jeder was lernen."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"… ich authentisch bleibe bis zum Schluss!"

"Promi Big Brother" 2021 läuft seit 6. August in SAT.1 und auf Joyn. Täglich gibt es eine neue Folge. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.