Das hat auch Hellseherin Lilo von Kiesenwetter nicht kommen sehen: Janine Pink und Joey Heindle sind stinksauer auf die Campingplatz-Mutti. Denn kaum etwas tut mehr weh, als eine Vertrauensperson, die heimlich lästert.

Der nächste Verrat für Joey

In der " Promi Big Brother"-Live-Show am Montag spielte Big Brother den Campingplatz-Bewohnern die gegenseitigen Lästereien vor. Joey ist von dem Verhalten der 65-Jährigen schwer getroffen. Ungläubig fragt der "DSDS"-Star die Seherin der Promis: "Warum redest du denn so scheiße über mich, Mutti? Ich war doch immer so nett und ehrlich zu dir. Ich habe nie schlecht über dich geredet – und was kriege ich dafür?"

Lilo ist genervt von Tobine

Auch Janine ist sehr enttäuscht und konfrontiert Lilo: "Ich war schockiert! Wie du das gesagt hast... Der Ton macht die Musik!" Statt einzulenken, verteidigt sich Lilo ungewöhnlich laut. Wie andere Bewohner auch, stört sie sich daran, dass Janine nur noch um ihren Flirt Tobi Wegener herumschwirrt und alle anderen mehr oder weniger links liegen lässt.

Lilo rechtfertigt ihr Verhalten mit den Worten: "Seit ihr zusammen seid, haben wir gar nicht mehr so viel geredet wie früher! Und da habe ich gesagt: Du bist nicht mein Favorit. Was ist daran schlimm?"

Wie es zwischen Lilo, Janine und Joey weitergeht, seht ihr heute Abend um 22:15 Uhr in SAT.1 bei "Promi Big Brother" 2019.

"Promi Big Brother" • täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

