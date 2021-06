Marlene Lufen: Seit Staffel 6 ist sie als "Promi Big Brother"–Moderatorin dabei

Seit 2018 ist Marlene Lufen Teil des Moderations-Duos bei "Promi Big Brother". Die 50-Jährige feierte in Staffel 6 ihr Debut als #PromiBB-Moderatorin und führt gemeinsam mit Jochen Schropp durch die Show. Zuschauer:innen kennen sie sonst von anderen Sendungen wie dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen."

Marlene Lufen: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Alter: 50 Jahre

Geburtsdatum: 18. Dezember 1970 in Berlin Charlottenburg

Wohnort: Köln

Beruf: TV-Moderatorin

Größe: 1,70m

Buch: "Die im Dunkeln sieht man nicht: Warum missbrauchte Frauen schweigen."

Instagram: @marlenelufen

Die Karriere der "Promi Big Brother"-Moderatorin

Marlene Lufen machte ihr Abitur am Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium in Berlin-Siemensstadt und studierte im Anschluss Publizistik und Spanisch in Berlin. Anschließend betätigte sie sich als Journalistin und gewann 1996 den ARD-Journalistenwettbewerb. Zudem berichtete sie als Nachwuchsreporterin von den Olympischen Spielen in Atlanta.

Von 1997 bis 2000 moderierte sie das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und kam 2006 zur Sendung als Moderatorin zurück. Seit 2018 steht sie gemeinsam mit Jochen Schropp bei "Promi Big Brother" vor der Kamera und seit 2019 mit Daniel Boschmann bei "Dancing on Ice".

So lebt Marlene Lufen privat

Sie wurde am 18. Dezember 1970 in West-Berlin geboren. In ihrer Jugend war sie als Leistungsschwimmerin aktiv. Von 1997 bis 2019 war sie mit dem Sportjournalisten und Sportschau-Moderator Claus Lufen verheiratet. Das Paar hat gemeinsam zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.