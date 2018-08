Neues Spiel, neues Feature: Auch nach dem Auszug bleiben die Promis von Promi Big Brother 2018 unter Beobachtung! "Promi Big Brother – Der Tag danach" begleitet die Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug als exklusive Reality-Doku. Raus aus dem WG, zurück in den Alltag: Wie schlägt sich der Promi im ersten Interview bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx? Was macht er als erstes nach der Zeit im Haus, wen trifft er, wie geht er mit dem Presseecho um? All das erleben Sie hautnah und ungefiltert. Näher kann man nicht dran sein!

"Promi Big Brother 2018 – Warm-up" mit Aaron Troschke

Spannende Live-Einblicke gibt es auch schon vor der Show: Aaron Troschke liefert auf der "Promi Big Brother"- Facebookseite exklusive Backstage-Eindrücke von den Vorbereitungen der SAT.1-Show. Täglich gegen 20:30 Uhr und freitags gegen 19:00 Uhr live!

Die Onlinewelt von "Promi Big Brother 2018": 24/7 dabei

Tag und Nacht alle Neuigkeiten aus dem Haus, exklusive Bonus-Clips, Highlights und vieles mehr: PromiBigBrother.de ist die digitale Anlaufstelle für alle #PromiBB-Fans, die nichts verpassen wollen. Kein Detail aus dem Haus und dem Leben der Promis in Deutschlands härtester Herberge entgeht Dir, wenn Du die "Promi Big Brother"-Socialkanäle auf Facebook, Instagram und Twitter nutzt. Wer zusätzlich den WhatsApp-Newsletter liest, wird echter PBB-Experte.

Mit der brandneuen "Promi Big Brother FanSelfie-App" kreierst Du Deine eigenen Fotos mit den Bewohnern. Hol Dir mit den neuen GIF-Stickern für Instagram die Promis direkt in Deine Instagram-Stories!

"Promi Big Brother 2018" ab Freitag, 17. August, um 20:15 Uhr - täglich live in SAT.1 und rund um die Uhr online auf PromiBigBrother.de