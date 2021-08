+++ Update 9. August 2021 - 21:50 Uhr +++

Paco Steinbeck ist eingezogen. Zuvor haben Marlene Lufen und Jochen Schropp aber noch die Expertise des Superhändlers getestet. Kann er den Wert der Ritterrüstung richtig einschätzen? "Ist das noch Requisite vom letzten Jahr?", fragt Paco. Er ist sich sicher, dass es sich um eine Nachbildung und keine originale Rüstung handelt – seiner Meinung nach ist sie etwa 350 Euro wert. Bleibt die Frage, ob sein Verhandlungsgeschick von Vorteil sein wird und er mit Big Brother einen Deal machen kann.

Paco Steinbeck: Superhändler, Model und Thaiboxer

Paco Steinbeck ist einer der Händler in "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Zudem betreibt er seinen eigenen Antiquitätenhandel in Gießen. Zu seinen wohl größten Händler-Erfolgen zählt der Verkauf von zwei Rubens-Kunstwerken in Millionenhöhe.

Doch auch als Model ist er aktiv und kann einige Erfolge vorweisen, unter anderem auf der Berliner Fashion Week. Zudem führt er in früheren Jahren die Kneipe "Apfelbaum" und ist Thaiboxer.

Im Clip: Paco Steinbeck sucht im All nach seiner Königin

"Promi Big Brother" 2021: Fakten zum Teilnehmer Paco Steinbeck im Überblick

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Paco auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio

Alter: 46 Jahre

Geburtsdatum: 11. Mai 1975

Wohnort: Gießen

Körpergröße: 1,76 m

Beruf: Kunst- und Antiquitätenhändler, Model

Instagram: @pacosteinbeck_official

Paco Steinbeck privat: Frau und Kinder

Durch seine Bekanntheit hat Paco einige Verehrerinnen und Verehrer. Aber die Richtige hat er noch nicht gefunden, er ist momentan Single und hat keine Kinder. Er schwärmt von Janine Pink, die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2019.

Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother" 2021: Frauenheld oder Macho?

Ob Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother" 2021 seine Traumfrau findet? Oder wird er bei den Bewohnerinnen in diesem Jahr mit seinen Flirttaktiken nicht landen können? Das zeigt sich in der neuen Staffel.

Paco Steinbeck im Interview: "Wenn man nur auf die Kameras achtet, verfälscht das das Bild"

Thaiboxer, Geschäftsführer einer Kneipe oder Foto-Model: Paco Steinbeck hat schon Vieles ausprobiert, bevor er sich als Kunst- und Antiquitätenhändler mit dem Verkauf von zwei Werken des Malers Peter Paul Rubens in Millionenhöhe einen Namen macht. Seit 2019 ist der Deutsch-Spanier aus Gießen den TV-Zuschauern als "Superhändler" im gleichnamigen Format bekannt und beweist hier regelmäßig sein Gespür für Schätze und Schätzchen.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Gute Frage! Ich machte mit, um was Neues auszuprobieren und um zu sehen, ob ich das schaffe. Ich will herausfinden, ob ich dem gewachsen bin. Ich finde die Show total spannend, weil hier so viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Ich frage mich dann immer: Wie kommt man mit so vielen verschiedenen Menschen aus?"

Ist "Promi Big Brother" dein erstes Reality-Format?

"Wenn man von 'Die Superhändler' absieht: Ja, dann ist es mein absolut erstes Mal."

Hast du dich irgendwie vorbereitet, hast du beispielsweise WG-Erfahrung?

"Vor bestimmt 20 Jahren hat mal ein Freund für drei, vier Monate bei mir gewohnt, aber klassische WG-Erfahrung habe ich nicht. Ich sehe 'Promi Big Brother' eher als Feriencamp und gehe da ziemlich locker dran (lacht)."

Mit wildfremden Menschen auf engsten Raum: Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Ich glaube die größte Herausforderung wird sein, mit den vielen verschiedenen Charakteren einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich sage mal so: Eigentlich verstehe ich mich mit jedem, aber es kann natürlich immer zu Reibereien kommen. Aber es ist doch spannend, wie man sich damit auseinandersetzt und wie die anderen auf mich reagieren. Ich weiß noch nicht, wer mit mir einzieht, und ehrlicherweise ist das sehr aufregend für mich."

Was würde dich richtig auf die Palme bringen?

"Das ist immer situationsabhängig, aber ich mag zum Beispiel keine Ungerechtigkeiten. Bei 'Promi Big Brother' ist es wichtig, als Team zu funktionieren und zusammenzuhalten. Aber wenn man zwei oder drei Wochen zusammenhängt, wird das sicher sehr nervenaufreibend, vor allem wenn man die Menschen nicht kennt."

Hast du eine Strategie, um zu gewinnen?

"Nein, und ich glaube auch, es ist das Allerblödeste, wenn man sich vorab einen Plan ausdenkt. Wenn du dir einen Plan zurechtlegst, wirkst du nicht mehr authentisch. Natürlich will ich gewinnen! Aber ich glaube, am Wichtigsten ist es, hinterher sagen zu können: Ich habe das gut gemacht! Und dass der Zuschauer sagt: Ey, das ist doch ein ganz cooler Typ."

Als Superhändler hast du bereits ein gutes Näschen für Schätze bewiesen. Wie sieht es mit deiner Menschenkenntnis aus?

"Wenn ich bei 'Die Superhändler' mit meinem Gegenüber verhandele, muss ich einfühlsam sein. Man muss sich auf die Situation und auf die Person einstellen und sich fragen: Worum geht’s da, ist es was Persönliches, was er da verkauft? Hängen Emotionen dran? Und das spiegelt sich auch in meinem generellen Umgang mit Menschen. Man muss sein Gegenüber lesen können. Bei meinen Verhandlungen gelingt mir das meistens, aber ich weiß natürlich nicht, ob mir das auch bei meinen Mitbewohner:innen gelingt (lacht)."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Die Kameras machen mir überhaupt nichts aus. Ich glaube nach drei, vier Tagen habe ich alle Kameras vergessen. Wenn man nur auf die Kameras achtet, verfälscht das das Bild, man fällt in eine Rolle – und das will ich auf keinen Fall. Ich will authentisch sein und mich so zeigen wie ich bin. Und entweder man liebt mich, oder man liebt mich nicht."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Eigentlich gar nichts. Ich habe kein Lieblingskissen oder Lieblingspullover. Ich liebe Luxus, das ist allgemein bekannt. Auf meinem Instagram-Account sieht man ab und zu auch mal eine Flasche Champagner (lacht). Aber ich komme mit allem zurecht und bin bodenständig geblieben. Allerdings rauche ich! Das wird spannend, je nachdem, ob meine Zigaretten rationiert werden. Das ist tatsächlich etwas, auf das ich mich vorbereite: Ich versuche, das Rauchen zu reduzieren. Aber richtig gelingen tut es mir nicht (lacht)."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Wenn die anderen alle jünger sind, bringe ich vielleicht eine gewisse Souveränität mit was das Zusammenleben angeht. Wenn mir etwas nicht passt, werde ich was sagen. Aber prinzipiell ist es mir sehr wichtig, dass man wohlwollend miteinander umgeht. Ob es mir aber gelingt, einen Streit zu schlichten? Wir werden sehen."

Du bist Single: Kannst du dir vorstellen, dich bei "Promi Big Brother" zu verlieben?

"Ich sage immer: Verlieben kannst du dich jeden Freitag (lacht). Aber ob daraus eine Beziehung entsteht, ist eine ganz andere Geschichte. Wenn ich jetzt sage, das wird mir niemals passieren, wäre das blöd, denn man weiß es ja nie. Aber ich gehe nicht mit der Absicht zu 'Promi Big Brother', eine Partnerin zu finden oder mich zu verlieben. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, bekommt man einige Angebote. Aber ich will keine Prinzessin, denn von denen gibt es viele – ich will eine Königin, und die gibt nur einmal."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Ich kann mich auch streiten, so ist es nicht (lacht). Aber ich will erst mal allen auf der gleichen Ebene begegnen und kennenlernen."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

"Ich passe mich problemlos an und lasse mir auch was sagen. Aber ich nehme die Sachen auch gerne selbst in die Hand. Man kann mich als Teamleader sehen, oder es Mitspieler nennen. Aber Teamwork ist bei dem Format auf jeden Fall ganz wichtig."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Das hört sich jetzt vielleicht saublöd an, aber meinen Kurzhaarschneider! Ich lege wirklich wert auf ein gepflegtes Äußeres und die paar Haare, die ich habe, pflege ich. Wenn ich mich glattrasiere, sehe ich aus wie ein Milchbubi. Vielleicht komme ich raus und habe wieder lange Haare (lacht)."

Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Klar will ich gewinnen! Wenn man an einem solchen Format teilnimmt, sollte man auch den Ehrgeiz haben, zu gewinnen. Wer sagt, er will das nicht, erzählt Blödsinn. Ich mache aber wirklich nicht wegen des Geldes mit, sondern weil ich sehen will, ob ich dem ganzen gewachsen bin. Aber klar, die Gewinnsumme ist natürlich auch ein toller Faktor."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"… ich ein cooler Typ bin."

Wie Paco Steinbeck mit seinen Mitbewohner:innen harmonieren wird, siehst du ab 6. August 2021 um 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn. Die darauffolgenden Sendungen laufen zu unterschiedlichen Zeiten, weshalb du hier alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick bekommst.