+++ Update 14. August 2021 - 17:00 Uhr +++

Papis Loveday sah sich in seiner Modelkarriere sowie im Alltag immer wieder mit Diskriminierung und Rassismus konfrontiert. In der Raumstation erzählt er seinen Mitbewohner:innen von seinen Erfahrungen mit Homophobie und Diskriminierung.

+++

+++ Update 9. August 2021 - 22:51 Uhr +++

Papis Loveday ist im "Promi Big Brother"-Kosmos gelandet. Stilsicher tritt er bei Marlene Lufen und Jochen Schropp im Studio auf. Sein abgespacetes Outfit passt perfekt zum Motto der der diesjährigen Staffel. Er trägt einen silbern schillernden Anzug. "Ich muss immer auffallen", erklärt das Model. Im Hangar trifft er eine alte Bekannte und nun neue Mitbewohnerin Gitta Saxx und die Freude ist groß. In einer WG werden sie super funktionieren, da sind sich beide sicher.

Was für ein gutes Team Papis und Gitta sind, zeigen die beiden im Duell gegen Payton Ramolla und Paco Steinbeck. Dieses müssen sie gleich nach ihrem Einzug bestreiten. Der Ausgang entscheidet, welches Duo auf den Big Planet ziehen darf und welches in die Raumstation muss. Locker-flockig gewinnen Papis und Gitta. Doch zumindest für das senegalesische Male Model ist der Erfolg nicht von langer Dauer. Kurze Zeit später wird Papis von den Zuschauer:innen wieder in die Raumstation gewählt.

+++

Geboren in Dakar, Studium in Paris, internationale Sport-Karriere und anschließend weltbekanntes Topmodel – Papis Loveday war in seinem Leben schon viel unterwegs. Jetzt verschlägt es ihn zu "Promi Big Brother".

Papis Loveday: Von der Rennbahn auf den Laufsteg

Kurz nach Beginn seiner Leichtathletikkarriere verletzt sich Papis bei einem Training. Seine Teilnahme an der Leichtathletik-WM ist dadurch gefährdet. Der Start seiner ungewöhnlichen Modelkarriere: Papis wird von einem Fotografen abgelichtet. Es folgt das Angebot einer Modelagentur – das Papis zunächst ablehnt. Doch die Chance, seine Familie damit finanziell zu unterstützen, nimmt er schlussendlich doch wahr.

Es folgten Aufträge für Gucci, Dior Homme, Armani, Valentino. Zwischen 2005 und 2008 ist Papis das meistgebuchte schwarze Topmodel weltweit. Inzwischen ist er auch ein bekanntes TV-Gesicht und steht unter anderem für Shows wie "Germany’s Next Topmodel", "Austria’s Next Topmodel“ und "Switzerland’s Next Topmodel“ vor der Kamera. Zudem vertreibt das erfolgreiche Topmodel seine eigene Champagner-Marke. Bis heute unterstützt Papis seine Mutter im Senegal finanziell.

Im Clip: Papis Loveday - "Mr Galaxy" bringt Glamour ins Weltall

"Promi Big Brother" 2021: Die Fakten zum Teilnehmer Papis Loveday im Überblick

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Papis auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Pape Badji

Alter: 44

Geburtstag: 03. Januar 1977

Geburtstort: Dakar, Senegal

Wohnort: München, Mailand und Ibiza

Sternzeichen: Steinbock

Instagram: @papis_loveday

Papis Loveday privat

Papis Loveday ist der Sohn einer Diplomatin und eines Arztes. Geboren wird Papis, der mit bürgerlichem Namen Pape Badji heißt, in Dakar (Senegal). Sein Vater hatte drei Frauen und somit wächst Papis zusammen mit sechs Geschwistern und 19 Halbgeschwistern auf.

Zunächst strebt der junge Papis danach, ebenfalls Arzt zu werden. Doch es kommt ganz anders: Sein Talent als Leichtathlet verhilft ihm sogar zu einem Sportstipendium in Paris, das er annimmt, um dort Informatik zu studieren.

Die Schattenseiten

Papis hat immer wieder mit Rassismus zu kämpfen. Aussagen wie: "Wer hat denn diesen Schwarzen geschickt? Danach haben wir doch gar nicht gefragt" oder "Der ist viel zu dunkel", sind für Papis keine Seltenheit.

Doch das Topmodel setzt immer wieder Zeichen gegen Rassismus. 2020 hält er vor mehr als 20.000 Demonstranten eine flammende Rede gegen Diskriminierung am Münchner Königsplatz. Grund für die Versammlung ist der Mord an George Floyd in Amerika.

"Promi Big Brother" 2021: Was erwartet Papis Loveday bei "Promi Big Brother"?

Papis ist mit vielen Geschwistern aufgewachsen. Möglicherweise hilft ihm diese Erfahrung, um auch mit den anderen Bewohner:innen auch auf eingeschränktem Raum zurechtzukommen. Eines ist aber sicher: Für mehr Glamour wird er definitiv sorgen.

Papis Loveday im Interview: "Ich hasse mich am frühen Morgen!"

Als Sohn eines Arztes mit drei Ehefrauen wird Papis Loveday im Senegal geboren und wächst mit sechs Geschwistern und 19 Halbgeschwistern auf. Nach dem Abitur zieht er mit einem Sportstipendium in der Tasche für ein Informatikstudium nach Paris. Als er während seines Trainings für die Leichtathletik-WM als Model entdeckt wird, fällt der Startschuss für Papis‘ steile Modelkarriere: Er arbeitet für internationale Modehäuser, ist Dauergast auf dem Laufsteg bei den Mailänder Modewochen und ziert zahlreiche Cover von Modemagazinen. Als Laufsteg-Coach bei "Germany‘s Next Topmodel", Moderator bei "Austria‘s Next Topmodel" oder Juror bei "Switzerland‘s Next Topmodel" bleibt der Senegalese seinem Metier auch im TV treu. Im Jahr 2020 sorgt Papis durch seine Anti-Rassismus-Rede vor mehr als 20.000 Menschen auf dem Königsplatz in München für Aufmerksamkeit.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Millionen Menschen zeigen ihr privates Leben der ganzen Welt auf Instagram. Jetzt zeige ich mein Leben ganz Deutschland, werde dafür bezahlt und bekomme vielleicht sogar noch eine Gewinnsumme. Außerdem möchte ich, dass Deutschland mich besser kennenlernt. Ich arbeite viel in Österreich und der Schweiz, nur in Deutschland kennen mich die Menschen noch nicht oder nicht so gut."

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Die größte Herausforderung wird sein, dass ich nicht das essen kann, was ich will und nicht dann essen kann, wenn ich Hunger habe. Und Hunger macht mich aggressiv, das kann ich leider nicht kontrollieren (lacht). Die Kameras machen mir keine große Angst, auch das Zusammenleben mit anderen Menschen nicht. Ich komme aus einer großen Familie und ich liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen. Wir waren 26 Kinder."

Bei Instagram kann man sich aussuchen, was man postet, bei "Promi Big Brother" bist du 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Mein Wunsch wäre, dass ich nicht gerade dann gezeigt werde, wenn ich gerade aufgewacht bin. Ich hasse mich am frühen Morgen! Ich bin ein Morgenmuffel. Normalerweise stehe ich auf und gehe direkt ins Bad, um mich frisch zu machen. Vorher rede ich mit keinem Menschen (lacht). Ansonsten liebe ich meinen Körper. Eigentlich gibt es keine Stelle, die ich nicht mag. Und ich liebe es, zu duschen. Das könnte eine Herausforderung sein, denn ich kann nicht einen Tag ohne Duschen auskommen, das wird sonst schrecklich für mich. Ich werde nackt duschen – sage ich jedenfalls jetzt (lacht)."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Ich brauche meine Beauty-Produkte. Für mein Aussehen habe ich schließlich hart gearbeitet und ich muss mich wohlfühlen in meiner Haut. Um mich wohlzufühlen brauche ich auch, dass ich mich mit den Menschen um mich herum gut verstehe, man sich richtig kennenlernt und den Tag gemeinsam verbringen kann – mit allen Höhen und Tiefen."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Ich kann gut motivieren, bringe positive Energie und Freundlichkeit mit. Ich mache auch gerne den Clown. Den habe ich schon mein ganzes Leben für meine Familie gemacht und wir haben immer viel zusammen gelacht. Natürlich streitet man sich in einer großen Familie auch mal, aber das gehört genauso dazu. Das Schöne ist doch, dass man das vergessen und dann gemeinsam wieder lachen kann. Das Leben funktioniert nur so."

Was macht dich wütend?

"Ich hasse Menschen, die falsch sind. Und unordentliche Menschen, die alles dreckig machen, mag ich auch nicht (lacht)."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Wenn ich mitbekomme, dass es Streit gibt, mache ich meinen Mund auf und sage meine Meinung. Ich kann mich aber auch entschuldigen, wenn ich im Unrecht oder ungerecht war."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Alles! Ich werde meine Mutter vermissen. Ich werde mein Handy vermissen: Wie oft rufe ich einen Freund an und sage, lass‘ uns was trinken gehen. Und selbst wenn er dafür keine Zeit hat, hat man am Ende immerhin 30 Minuten miteinander geredet. Ich werde es vermissen, morgens vor dem Kleiderschrank zu stehen und mir zu überlegen, was ich anziehe. Zu 'Promi Big Brother' nehme ich ja nur eine begrenzte Anzahl Outfits mit."

Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Ich bin ehrgeizig. Mein Ehrgeiz hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Gewinnen würde ich gerne, auch wegen der Gewinnsumme: Durch Corona haben sich viele Dinge verändert, auch bei meiner Familie und generell in Afrika. So viele Kinder leben auf der Straße. Ich möchte gerne helfen: Ein Teil von dem Geld würde deswegen auf jeden Fall als Spende in den Senegal gehen."

Deine Anti-Rassismus-Rede vor 20.000 Menschen hat 2020 für Aufsehen gesorgt. Wie begegnest du Rassismus im Alltag?

"Als ich diese Rede gehalten habe, haben sich viele meiner Freunde gewundert: 'Was? Du auch?' Aber natürlich: Rassismus betrifft mich genauso, wie jeden anderen Farbigen. Ich erlebe Rassismus jeden Tag: Wenn ich in den Supermarkt gehe und Blicke bemerke oder ich auf Menschen treffe, die mir sagen: 'Ach, wie gut für dich, dass du jetzt in Deutschland lebst.' Auch das ist eine Art von Rassismus, ein alltäglicher Rassismus eben. Es hilft aber nicht, darüber zu weinen. Man muss weiterkämpfen, damit sich etwas ändert. Man muss darüber sprechen, damit sich das Denken der Menschen ändert."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"… ich als ich selbst einziehe, und mich einfach sehr auf das Projekt freue!"

Wie Papis Loveday mit seinen Mitbewohner:innen harmonieren wird, siehst du täglich bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn. Die darauffolgenden Sendungen laufen zu unterschiedlichen Zeiten, weshalb du hier alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick bekommst.