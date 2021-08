+++ Update vom 11. August - 22:03 Uhr +++

Pascal Kappés ist ab sofort einer der Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2021. Der 31-Jährige ist aktuell Single und könnte sich durchaus vorstellen, im Weltall seine große Liebe zu finden. Das weiß auch #PromiBB-Moderatorin Marlene Lufen, die gleich nachhakt: "Was suchst du denn im All?" Pascal antwortet prompt: "Wie jeder Mann: die wahre Liebe. Oder wie jede Frau. Ich will einfach glücklich sein." Ob der Vater eines Sohnes im Universum tatsächlich auf seine große Liebe stößt, ist noch fraglich. Glücklich sein kann Pascal aber trotzdem schon einmal. Er gewinnt sein erstes Duell gegen Mit-Nachzüglerin Babs Kijewski und darf auf den Big Planet ziehen.+++

Pascal Kappés: Fußballer, Model und Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

Pascal Kappés wird am 18. Juni 1990 als Sohn der Trainer-Legende Rudi Kappés geboren. Nach dem Unfall-Tod seines Vaters macht Pascal zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und später zum Krankenpfleger.

Sein beruflicher Weg führt den heute 31-Jährigen jedoch in die Öffentlichkeit: Von 2017 bis 2018 spielt Pascal den David in der Serie "Berlin – Tag & Nacht" und feiert damit seinen Durchbruch als Schauspieler.

Doch auch als Model ist der bisexuelle Fußballer erfolgreich. 2019 wird er zum "Mister Saarland" gekürt.

Im Clip: Pascal Kappés - von Mister Saarland zu Mister Galaxie?

Steckbrief und Biografie

Das sind die wichtigsten Fakten rund um den "Promi Big Brother"-Bewohner Pascal Kappés im Überblick:

Alter: 31 Jahre

Geburtsdatum: 18. Juni 1990

Wohnort: Köln

Beruf: Model, Influencer

Instagram: @pascal.kappes

Pascal Kappés privat: Familie, Sohn und Trennung

Pascal heiratet die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Denise Temlitz nach nicht einmal einem Jahr Beziehung. Die Trennung folgt ebenso schnell. Nach 13 Wochen beschließen die beiden ihre Scheidung – und das, obwohl Denise von ihm schwanger ist. Bis heute fällt es Pascal schwer, eine Beziehung zu seinem wenig später geborenen Sohn Ben-Matteo aufzubauen.

Ist Pascal Kappés den Herausforderungen im #PromiBB-Haus gewachsen?

Kann die Zeit bei #PromiBB dem 31-Jährigen dabei helfen, seine turbulente Vergangenheit aufzuarbeiten? Er ist überzeugt, dass ihn die Konfrontation mit den unterschiedlichen Charakteren geduldiger und entspannter werden lässt. Vielleicht lernt Pascal im All auch eine hübsche Frau oder einen tollen Mann kennen?

Pascal Kappés im Interview: "Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte"

Pascal Kappés, der Sohn von Trainer-Legende Rudi Kappés, erfährt schon im jungen Alter von elf Jahren einen schweren Schicksalsschlag: 2002 sterben bei einem Verkehrsunfall seine Schwester und sein Vater. Trotz des schlimmen Verlusts schaut Pascal nach vorne. Er spielt Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 "Mister Saarland". Dem TV-Publikum wird Pascal Kappés durch seine Rolle David in der Serie "Berlin – Tag und Nacht" bekannt. Mit seiner Ex-Frau Denise hat er einen zweijährigen Sohn, 2020 outet sich Pascal als bisexuell. Der Single nimmt bei "Promi Big Brother" zum ersten Mal an einem Reality-TV-Format teil.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Es ist für mich eine brutale Herausforderung, mit vielen extrovertierten Menschen auf engstem Raum zu sein. Ich hoffe, ich kann mit meiner Art und Weise ein bisschen mithalten und dem ein oder anderen auch was Gutes tun."

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Die größte Herausforderung wäre, mit allen Leuten in einem Raum zu schlafen. Ich bin ein Typ, der es absolut ruhig und stockfinster braucht."

Das ist deine erste Teilnahme bei einem Reality-TV-Format. Ist das eher ein Vorteil oder Nachteil?

"Sowohl als auch. Es kann von Vorteil sein, weil ich einfach neugierig bin. Aber es könnte auch ein Nachteil sein, weil vielleicht andere Reality-TV-erfahrene Promis dabei sind, die einfach abgebrühter sind."

Aktuell bist du Single. Könntest du dir vorstellen, dich bei "Promi Big Brother" zu verlieben?

"Man kann das nie ausschließen. Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich."

Wie kann man dein Herz erobern?

"Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und wenn noch eine positive Ausstrahlung dazu kommt, dann: You‘re welcome!"

Mit nur elf Jahren hast du deinen Vater und deine Schwester durch einen Verkehrsunfall verloren. Wie gehst du mit diesem Schicksalsschlag um?

"Das Thema ist immer noch sehr präsent. Wenn dein Vorbild, der Papa, auf einmal nicht mehr da ist, dann fehlt etwas. Das wird man nie richtig verarbeiten, aber man muss nach vorne gucken. Ich sage immer: Man sollte nie darüber nachdenken, wie sie gestorben sind, sondern wie sie gelebt haben. Nach diesem Motto versuche ich zu leben und das umzusetzen, was mir mein Papa damals beigebracht hat."

Was hat dir dein Vater mit auf den Weg gegeben?

"Die besagten fünf Punkte: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und der wichtigste Satz: Barfuß oder Lackschuh – jeder Mensch ist gleich!"

Du hast dich 2020 als bisexuell geoutet – wie hat sich dein Leben seitdem verändert und wie waren die Reaktionen?

"Da ich selbst vom Dorf komme und Fußballspieler bin, war es zunächst schwer, diesen Schritt zu machen. Aber ich habe durch die Bank nur positives Feedback bekommen. Das ist wirklich schön."

Fußball war und ist ein großes Thema in deinem Leben. Während der EM gab es viele Diskussionen rund um die Regenbogenflagge und LGBTQ. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung?

"Dass es überhaupt zum Thema gemacht werden muss, ist eigentlich schade. Ich glaube aber, dass es im Fußball ein Tabu-Thema bleibt. Es ist traurig, dass man sich verstecken muss, nur weil man einen Job ausübt, den man liebt."

Jetzt ziehst du für "Promi Big Brother" in eine Wohngemeinschaft mit Unbekannten. Hast du schon WG-Erfahrung?

"In Berlin habe ich damals in einer WG mit einem Arbeitskollegen zusammengewohnt, die sich im Laufe der Zeit weiter vergrößert hat. Das war oft schwierig, da ich der Älteste in der Gruppe war, entsprechend die Verantwortung getragen habe und auch viel Wert auf Ordnung lege. Aber man kann fast alles mit Kommunikation lösen."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich werde meine Fähigkeiten in den Dienst der Gruppe stellen und versuchen Harmonie reinzubringen. Es geht darum, sich als Team nach vorne zu kämpfen und zusammenhält."

Bist du denn im Team eher ein Alphatier oder Mitläufer?

"Ich bin schon derjenige, der vorangeht und würde mich als Kapitän sehen."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Wahrscheinlich unter der Dusche. Ich bin eigentlich stolz auf meinen Körper und zeige, was ich habe – aber das ist natürlich eine Situation, die man im Leben so noch nicht hatte."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Einen Smoothie und einen Kaffee am Morgen. Außerdem ist der erste Griff morgens zum Handy."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Meinen Hund Whiskey, eine zweijährige französische Bulldogge. Er ist mein bester Freund, mein Wegbegleiter, mein Ein und Alles und ich werde ich sehr vermissen."

Bist du ehrgeizig? Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Ich will alles für den Sieg geben. Wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe und es dann doch nicht reicht, dann war ich einfach nicht gut genug. Aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe alles versucht. Ich bin ein superehrgeiziger Typ. Wenn ich nicht alles gegeben habe oder es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann werde ich auch super sauer auf mich selbst. Dann heule ich auch mal, schreie und kann laut werden."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"... ich denke, dass ich mit meiner Art und Weise Menschen in einen Bann ziehen, ihnen andere Sichtweisen aufzeigen und mit meinem Ehrgeiz vielleicht auch vieles für mich entscheiden kann."

"Promi Big Brother" 2021 startet am Freitag, 6. August 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Anschließend gibt es jeden Tag eine neue Folge, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.