Im Clip: Luxus-Neid - Danni rechnet mit Ina ab

Danny Liedtke ist am Kochen – nur leider schwingt er nicht den Kochlöffel. Er ist erbost, über ein paar Dinge, die Ina Aogo ihm anvertraut hat.

Danny Liedtke ist on fire

Das Leben auf dem Big Planet könnte so schön sein. Luxus, Whirlpool, leckeres Essen, edle Tropfen – alles, was das Herz begehrt, wartet auf Danny. Allerdings ist sein Kopf bei einem anderen Thema. Ina Aogo und die Gespräche, die er mit ihr führte, beschäftigen den Soap-Darsteller auch jenseits der Raumstation.

Dabei sind es vor allem, die Dinge, die sie ihm gegenüber offenbarte, die bei Danny den Rage-Mode aktivieren. Vor Jörg Dreager und Paco Steinbeck lässt er seiner Wut freien Lauf.

Ina Aogo will Instagram-Follower:innen und Moderatorinnen-Job

Was Danny vor allem fuchst, ist die Tatsache, dass Ina nach "Promi Big Brother" erst einmal so schnell nicht noch einmal an einem TV-Format teilnehmen möchte, wie sie ihm gegenüber, aber auch vor den anderen Bewohner:innen offenbarte.

Ina erhofft sich durch ihre Teilnahme steigende Follower:innen-Zahlen bei Instagram und vielleicht einen Moderatorinnen-Job. Sie will bezwecken, dass mehr Menschen sie kennen.

Danny fühlt sich angegriffen

Durch Inas Äußerungen fühlt sich Danny herabgesetzt – und auch den anderen Promis gegenüber findet er das nicht angemessen. Gut, dass es Jörg und Paco gibt, die den Wut-Tiraden lauschen. "Sie stellt in dem Punkt die Leute, die hier mitmachen, als Idioten dar und versucht sich besser darzustellen, indem sie sagt: 'An so einem Format möchte ich nicht nochmal dran teilnehmen' oder sowas – dann geh raus!", echauffiert sich Danny.

Jörg Draeger über den Wut-Rausch

Im Sprechzimmer analysiert Jörg Dannys Wutrede: "Der Junge will einfach jedem ins Gesicht sagen, was er von ihm hält, da überschreitet er allerdings natürlich manchmal die Grenze, weil dann steigert er sich in einen solchen Rausch rein, dass er es rausschreit, mit Wut und immer und immer und immer wieder."

Danny und Ina – Freund oder Feind?

Aber meint Danny seine Worte auch so, wie er sie sagt? Immerhin ist er mit Ina schon öfter aneinandergeraten und verriet jüngst sogar, dass Danny insgeheim ein wenig für die Spielerfrau schwärmt. Gehen ihm ihre Aussagen deswegen so nah?

Das erfährst du jeden Abend bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: