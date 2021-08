Im Clip: Welche:r Bewohner:in sieht sich im Finale?

"Promi Big Brother": Das Goldene Finalticket

Die Promis spielen bei #PromiBB an Tag 20 um einen unbezahlbaren Gewinn: Das Goldene Finalticket. Obwohl das Weltall inklusive heute noch drei Tage geöffnet bleibt, kann die siegreiche Bewohnerin oder der erfolgreiche Bewohner sich schon jetzt einen Nominierungsschutz bis zur Final-Show sichern. Aber wer ist überhaupt noch dabei?

Diese Bewohner:innen haben im Moment noch eine Chance auf den Einzug ins Finale:

Drei Promis aus dieser Liste müssen allerdings heute zittern: Eric Sindermann, Marie Lang und Danny Liedtke stehen auf der Nominierungsliste. Eine:r von ihnen muss ihre oder seine Sachen an Tag 20 packen und scheidet noch vor dem Spiel um das Goldene Finalticket aus.

Natürlich verraten wir dir hier nach der TV-Ausstrahlung, wer sich den vorzeitigen Einzug ins Finale am Ende sichern konnte. Am schnellsten siehst du diese Information und weitere spannende Geschehnisse allerdings natürlich in der Live-Show von "Promi Big Brother". Diese läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

